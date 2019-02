Sergio Benito: «No me equivoqué al venir a Barakaldo» Sergio Benito, jugador del Barakaldo CF / Roberto Arnáiz El delantero vallecano solo necesitó trece minutos para volver a anotar tras la lesión que le ha tenido apartado más de un mes de los terrenos de juego PERU OLAZABAL Barakaldo Miércoles, 13 febrero 2019, 20:40

Sergio Benito es el hombre gol de este Barakaldo. El joven ariete, de tan solo 19 años, está realizando una campaña impecable y acumula siete dianas en su haber, números que le colocan como el máximo artillero del conjunto fabril, con grandes diferencias. Los siguientes nombres en esta lista son los de Dopi, Victor Villacañas y Fran García, todos ellos con tres tantos.

Una rotura de fibras ha sido la causa de que el punta cedido por el Rayo Vallecano haya estado más de un mes alejado del verde. En este periodo, en el que se ah perdido cinco encuentros ligueros, el cuadro gualdinegro no ha cosechado una buena serie de resultados. Arrancaron el año enchufados con dos victorias -ante el Gernika (0-1) y el Oviedo Vetusta (0-1). Pero después se torció todo. Llegaron dos derrotas -contra el Logroñés (0-1) y el 'Sanse' (3-0)- y el empate frente al Mirandés (1-1). En estos cinco duelos, los fabriles únicamente han logrado anotar tres goles, por lo que en más de una ocasión Aitor Larrazabal ha acusado la falta de acierto de cara a puerta de los suyos. Benito, que disputó los últimos quince minutos en el anterior choque frente al Arenas, supo responder a la demanda de su técnico y en el mimuto 88 marcó la única diana de su equipo en Gobela. De esta manera, volvió a demostrar que su olfato de gol está intacto a pesar de su temprana edad y de su reciente baja.

Comencemos desde el principio. ¿Por qué decidió salir del Rayo rumbo al Barakaldo?

Mi agente y yo decidimos que era el momento de salir. Quería jugar en una categoría superior para amoldarme cada vez a más nivel. Salir cedido al Barakaldo esta temporada ha sido la clave, lo mejor para mí en este momento de mi vida. Tenía alguna oferta más, pero creía que ésta era la mejor y vine. No me equivoqué.

A pesar de la gran campaña que están realizando, ahora el equipo atraviesa una mala racha de resultados. ¿Qué ha pasado para que la dinámica de resultados sea tan distinta?

Los equipos son así, van por rachas, y ahora lo que ha pasado no nos influye en nada de aquí en adelante. Hemos tenido bajas y no se nos han dado bien los últimos partidos, no hay que darle más vueltas. Esto nos ha servido para estar mucho más concentrados y tenemos mucha más ambición, estamos con más ganas que nunca. Debemos aprender de los errores, pero el vestuario sigue igual de bien.

Aunque tras cuatro partidos sin lograr ningún triunfo, siguen en plazas de play-off. ¿Ven el objetivo de permanecer en estos puestos igual de cerca que antes?

Vamos a seguir peleando por entrar en play-off. Desde el principio hasta ahora, hemos hecho una buena temporada y estamos convencidos de que la cosa seguirá así o mejor. Aunque la categoría es complicada y no miramos más allá del partido a partido. Ahora solo vale el partido de este fin de semana contra el Izarra.

Justo esta mala racha ha coincidido con su baja. ¿Cree que ha tenido algo que ver?

No creo que tenga nada que ver. Es cierto que soy el máximo goleador, pero en mi puesto hay gente muy apta y los últimos rivales han sido muy difíciles, como el Mirandés o el Logroñés. Simplemente ha sido una mala racha y esto nos tiene que servir para estar más fuertes que nunca y muy mentalizados.

Solo le hicieron falta trece minutos para volver a marcar. ¿Qué sensaciones tuvo en su vuelta?

En lo personal, me encontré muy bien. Volví a marcar después de un mes y varios días lesionado, así que estoy muy contento por el gol. La pena es que no ganamos, entonces es una felicidad a medias, porque siempre que marcas, quieres conseguir la victoria.

Y todo esto con solo 19 años... Está siendo la gran revelación del Barakaldo en ataque...

Con 19 años está claro que está muy bien marcar tantos goles, estoy muy contento con mi rendimiento y también con los minutos jugados. No me he sorprendido a mí mismo porque me exijo mucho y todos los partidos quiero marcar uno o dos goles. Aunque ahora solo pienso en el equipo y en conseguir la victoria cada jornada para acabar el año donde nos merecemos desde el principio de temporada.