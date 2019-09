«Si seguimos en esta dinámica, está claro que vamos a estar por arriba», garantiza 'Pitu' Doncel 'Pitu' Doncel, en Lasesarre. / P.O. El mediapunta gallego se estrenó con la zamarra gualdinegra con un doblete el pasado sábado y fue clave en la victoria frente al Leioa PERU OLAZABAL Miércoles, 18 septiembre 2019, 17:30

Roberto 'Pitu' Doncel es uno de los nombres destacados de este nuevo Barakaldo. A sus 21 años, el mediapunta al que muchos consideraban extremo está firmando un gran arranque a las órdenes de Hernán Pérez y confía en que la buena dinámica del equipo se alargue hasta el final de la temporada para así volver a disputar una fase de promoción. 'Pitu', un jugador de carácter asociativo, se propuso a principio de esta campaña ser un jugador más ofensivo y, por el momento, cumple con las expectativas. El pasado sábado fue el gran protagonista en el duelo frente al Leioa al anotar los dos tantos que le otorgaron el triunfo al cuadro fabril. Fue su primer doblete en la categoría de bronce y anecdóticamente, anotó ambas dianas de cabeza.

-¿Cómo ha sido su adaptación al entrar en un vestuario repleto de caras nuevas?

-La verdad es que ha sido muy buena. El hecho de que se quedasen los capitanes del año pasado nos ayuda muchísimo, porque ellos nos explican los valores del club y cómo funciona todo aquí. Ellos son un gran apoyo. Además, nos ayuda mucho a los jóvenes a fijarnos en ellos para aprender.

-¿De dónde viene el apodo de 'Pitu'?

-Pitu me lo puso una prima mía de pequeño. Era muy bajito, aún más que ahora, por lo que me llamaba pitufo y de ahí, pues derivó en 'Pitu' y quedó también como mote futbolístico.

-A pesar de la propuesta de sanción de la Seguridad Social, ¿por qué se decidió a fichar por el Barakaldo?

-En ningún momento me fijé en la multa, solo pensé en lo deportivo. Llevaba dos años en el Coruxo y tenía ganas de seguir progresando. Cuando me surgió la oportunidad de venir aquí, no dudé en ningún momento, ya que suponía un salto en mi trayectoria.

-Vistas las primeras jornadas, ¿cuál cree que debería ser el objetivo de este equipo?

-Hombre, pues tal y cómo van las cosas hasta ahora, el objetivo sería quedar en play-off o pelear por los primeros puestos. Si seguimos en esta dinámica, está claro que vamos a estar por arriba.

-Por el momento, está jugando sobre todo de mediapunta. ¿Es su posición favorita o prefiere partir desde un costado?

-No, a mí me gusta jugar por dentro. Prefiero jugar de mediapunta o incluso de mediocentro para asociarme con los compañeros. Es mi posición natural.

-Individualmente también está rindiendo a gran nivel.

-Sí, me encuentro muy bien. Estoy muy cómodo con mis compañeros y con la forma de jugar que propone el míster. Me adapté muy bien desde el primer momento y lo estoy notando. Seguramente sea mi mejor momento como futbolista hasta ahora.

-De hecho, hasta el momento acumulaba tres tantos en 48 partidos de Segunda B y ahora en el Barakaldo ya ha marcado dos dianas en cuatro encuentros.

-El año pasado me propuse el objetivo de llegar más al área y marcar más goles y de momento, estoy cumpliendo.

-La jornada pasada ayudó mucho al equipo anotando dos goles y es su primer doblete en la categoría de bronce. Habrá sido especial para usted.

-Sí, de hecho ni recuerdo el último doblete que hice. Está claro que es un día que voy a recordar. El primer gol lo hice en el primer balón que me llegó y cuando marqué el segundo, sentí algo indescriptible porque no imaginaba anotar dos goles.

-Curiosamente, los dos tantos son de cabeza, siendo usted probablemente el jugador de menos estatura que había en el campo.

-Sí, el míster nos dijo en el descanso que teníamos que jugar por abajo porque nosotros no somos buenos jugando por arriba y al final del partido hubo mucho cachondeo en el vestuario porque me decían que yo sí que podía jugar por arriba si quería (entre risas). Ha habido mucho vacile y mucho buen rollo con esto los últimos días.