Sarkic, el decimoquinto extranjero del centenario Barakaldo El joven ariete con la camiseta del Benfica, donde ha militado varias temporadas. / E. C. Segunda B El delantero cedido por el Leeds United de Marcelo Bielsa se estrenó en convocatoria en Miranda, mientras espera paciente el momento de su debut LAURA GONZÁLEZ Barakaldo Miércoles, 19 septiembre 2018, 16:40

Su nombre fue el último en unirse a la lista de altas del Barakaldo, a pocos minutos para el cierre del mercado de fichajes. Y también ha sido de los últimos en estrenarse en una convocatoria esta temporada. No fue hasta el pasado domingo cuando el joven ariete Oliver Sarkic viajó por primera vez con el equipo gualdinegro para poner rumbo a Anduva, donde los de la Margen Izquierda sumaron un valioso punto después de haberse puesto por delante en el marcador. Un encuentro que él siguió desde el banquillo, sin minutos sobre el césped, tras completar el necesario y pertinente periodo de aclimatación y adaptación al club, a la categoría y al entorno.

Cedido por el Leeds United de Marcelo Bielsa, el delantero natural de la localidad costera inglesa de Grimsby, ya ha pasado por otros países, a pesar de su corta edad. Actualmente tiene 21 años. Entre 2012 y 2014 estuvo en Bélgica, en las categorías inferiores del Anderlecht. Luego pasó al Benfica, en dos etapas, y al Fafe de Portugal. De ahí regresó a su país de origen para reforzar el conjunto sub'23 del Leeds. Posee también la nacionalidad montenegrina, y fue precisamente con esta selección con la que acudió a la pasada Eurocopa sub'21.

Para Larrazabal se trata de un jugador «que domina bien los dos pies», un delantero que no solo juega como referencia arriba sino que puede aportar mucho más. «Se mueve bien y es capaz de conducir muy rápido el balón para desequilibrar. Como buen balcánico es de sangre caliente y nos va a venir bien para los partidos que estén atascados. Puede ser un jugador muy aprovechable», declaraba hace unos días a este periódico. Para el técnico gualdinegro, el hecho de venir de fuera y de que Sarkic no domine el castellano no cree que pueda llegar a ser ningún impedimento o barrera que le frene en su progresión. «Estuvo tres años en Benfica y el portugués tiene cosas similares con el castellano. Ya en las primeras frases nos hemos ido entendiendo», apunta.

Actualmente, no es el único extranjero de la plantilla ya que el Barakaldo cuenta desde el pasado verano con el portero moldavo Viorel Boian en sus filas. Se trata del cancerbero titular de esta campaña que pese a su lugar de nacimiento, la localidad de Damascani, ha sido criado en Cantabria. Al club fabril llegó procedente del Racing, después de haberse curtido en el Perines hasta División de Honor. El curso pasado compartió vestuario con el centrocampista ghanés cedido por el Mallorca Iddrisu Baba.

La espantada de Davies

Un año antes, en 2016, firmó por el cuadro vizcaíno el central uruguayo Maximiliano Amondarain, procedente del Elche, quien llegó a coincidir en las filas del Barakaldo con el meta estadounidense Benjamin Machini. Tan solo estuvo una campaña, en calidad de cedido por el Mallorca. En 2014, también se unió a las filas otro guardameta extranjero, en este caso uruguayo, 'Pato' Guillén, quien antes había militado en el Ourense. Poco antes, en 2011, firmó por el club de la Margen Izquierda el centrocampista francés Kevin Nakache. Todos ellos se mantuvieron un curso, al igual que ocurrió con el extremo italoargentino Federico Comini, procedente del Rayo, y con el n, ex del Lemona, quienes llegaron para formar parte de la plantilla en la temporada 2009/2010.

Al que muchos hoy aún recuerdan en Barakaldo, por su peculiar espantada, fue al galés Rob Davies, fichado en 2007 del West Bromwich Albiol. Nada más iniciarse la Liga abandonó la entidad fabril sin dar explicaciones, por lo que el club le abrió un expediente disciplinario, comunicándose a la FIFA, por su condición de extranjero, tal y como recuerda Jaime Cortázar en el libro que recoge la centenaria historia del Barakaldo, 'Entre campas y entre hornos'. Una obra en la que también aparecen los otros cinco foráneos que han vestido la gualdinegra: el delantero argentino Octavio Basso (2005/2006), el defensa francés-argelino Icham Mouissi (2004/2005), el centrocampista Roberto Osvaldo Rodríguez Alegre (1980/1981), el delantero José Juan Cioffi (1978/1979) -ambos argentinos-, y el ariete francés Hippolyte Brun (1949/1950), quien pasó directamente a formar parte de la historia al ser el primer extranjero en jugar en el Barakaldo.