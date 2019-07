«Me preocupa que el presidente dijera que se ponía en el peor de los casos», manifiesta Isusi Jesús María Isasi. / Luis Ángel Gómez La cabeza visible del grupo de inversores baracaldeses afirma sentirse «utilizado» por las declaraciones del presidente del club PERU OLAZABAL Martes, 9 julio 2019, 15:53

Orlando Sáiz, actual presidente del Barakaldo, se erigió el pasado viernes, por primera vez, acerca de la propuesta de sanción de 1,1 millones impuesta por la Seguridad Social. El máximo dirigente del cuadro fabril apuntó que habían recurrido dicha multa y anunció recortes que rondarían un 15 y un 18 por ciento del presupuesto de cara a la próxima campaña, para pagar a plazos esta deuda. El presidente de la Junta Gestora también dio a conocer el proceso que atraviesa el club para convertirse en sociedad anónima y realizó varios apuntes sobre la relación de los actuales directivos con los inversores que desean invertir un millón de euros en el capital social del conjunto gualdinegro. Jesús María Isusi, cabeza visible de este proyecto, niega gran parte de la información ofrecida por Sáiz y sostiene que «la rueda de prensa no nos ha aclarado nada».

El inversor baracaldés comentó el pasado jueves a este periódico que las declaraciones del presidente del club, tanto en rueda de prensa como en la asamblea, serían muy trascendentes a la hora de tomar una decisión definitiva. Estos empresarios continúan mostrando el deseo de invertir en el club a pesar de la sanción que ha azotado gravemente las arcas del cuadro fabril. Sin embargo, exigían saber «los motivos de la sanción y las posibilidades de recurrir o reducir la cuantía». Isusi reafirma que «será complicado» llevar adelante el proyecto, en caso de que la deuda no se reduzca. En cuanto a las posibilidades de reducir la sanción, «me preocupa que el presidente dijera que se ponía en el peor de los casos», lamenta.

El pasado 11 de abril, los socios y socias del Barakaldo aprobaron iniciar los trámites para transformar el club en sociedad anónima. El 22 de mayo, Isusi recuerda que el presidente, en rueda de prensa, aseveró que «en un mes iba a entregar la auditoría». No obstante, en la última conferencia ofrecida por Orlando Sáiz, reveló que «nos dan fecha de entrega de la auditoría económica entre el 30 de octubre y el 15 de noviembre». Por ello, el empresario baracaldés considera que «no se está acelerando el proceso a sociedad anónima». «No entendemos esta demora que nos va a hacer perder un año», añade. Asimismo, prevé que, en el mejor de los casos, la venta de acciones concluiría en abril del año que viene.

Además, Orlando Sáiz afirmó en rueda de prensa que habían facilitado toda la información que los inversores demandaron en reuniones anteriores con directivos con el club. «Yo no tengo ninguna información acerca de los expedientes, del balance, del presupuesto o del plan de viabilidad», aclara Jesús María Isusi. Asimismo, el exdirectivo afirma sentirse «utilizado» por las declaraciones del presidente y reconoce que la información de la que dispone, «es prácticamente la misma que la que dio el otro día en rueda de prensa».

Por otro lado, el actual presidente de la entidad gualdinegra, realizó una llamada a la unión de la afición y concretamente, también pidió cierta contribución por parte del grupo de inversores. «Creo que colaborarán en la medida que son socios», lanzó Sáiz. No obstante, Isusi, en este punto, se muestra tajante. «A mí no me han pedido colaboración, es otra utilización que me están haciendo de cara a los socios», advierte. De hecho, la cabeza visible de los impulsores a la conversión del club en sociedad anónima arguye que estaban «por la labor de ayudar en todo lo posible para recurrir y reducir la deuda, por lo que pusimos todo nuestro equipo jurídico a disposición del club, pero rechazaron esta ayuda», concluye.