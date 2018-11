«La posición no es determinante a estas alturas», señala Larrazabal Dopico trata de controlar un balón ante un jugador del Bilbao Athletic. / Fernando Gómez Barakaldo CF El Barakaldo se mantiene segundo pero el técnico fabril prefiere quedarse con la capacidad de reacción que los suyos mostraron ante el filial rojiblanco LAURA GONZÁLEZ Barakaldo Lunes, 26 noviembre 2018, 16:53

El Barakaldo sigue dando pasos adelante. Este domingo el conjunto gualdinegro logró por primera vez ante el Bilbao Athletic hacerse fuerte con el marcador en contra, consiguiendo igualar la contienda once minutos después, e incluso poniendo contra las cuerdas al filial rojiblanco en Lasesarre en un final de partido en el que pudo pasar cualquier cosa. Un resultado que mantiene a los Aitor Larrazabal en puestos de play-off, una zona que no han abandonado desde el inicio de este curso.

«Seguimos sumando, que es lo importante. La posición no es determinante a estas alturas», declaró al término del partido el preparador fabril, aunque sí reconoció que un puesto u otro puede «alimentar la confianza y la esperanza» de los jugadores. Pero lo que él quiso resaltar sin duda alguna es ese carácter y esa respuesta que mostraron sus hombres sobre el verde, sin bajar los brazos en ningún momento, tratando de evitar por todos los medios que su adversario se llevara íntegro el botín en juego de su feudo. «Estamos segundos, pero a lo que hay que dar importancia es a la capacidad que ha tenido el equipo de rearmarse, de empatar ante un rival que sabemos que a la contra te puede hacer mucho daño. Eso es lo que ellos buscaban», relataba.

El tanto visitante llegó por un clamoroso fallo de Viorel bajo palos al tratar de atajar un balón botado por Morcillo. Un error que le pudo haber costado caro al Barakaldo si no fuera por su rápida reacción sobre el campo. La entrada acto seguido de Sergio Benito -autor del empate- y de Barbosa, doble cambio que Larrazabal confesó que ya tenía pensado realizar en ese momento, revolucionó el choque y dio alas al cuadro fabril, que creyó en si mismo, embotellando a los cachorros en su campo. «En la segunda parte corregimos ciertos errores que habíamos cometido y tuvimos opciones de estar cerca de la portería contraria y de hacer el segundo con un tiro de Toni Sánchez y otra acción dentro del área de Sergio Benito».

Hasta el momento, el conjunto de la margen izquierda no había podido mostrar su mejor cara una vez que el adversario había conseguido ponerse por delante en el luminoso. Le paso contra el Racing la primera vez, repitiéndose fuera ante el Sporting B y de nuevo en Lasesarre ante al Calahorra, rival frente al que solo pudieron recortar distancias en el tiempo de añadido. Esta vez, las cosas cambiaron. Lo que no fue una novedad fue la solidaridad defensiva de los vizcaínos, con jugadores de ataque ayudando constantemente atrás, lo que se tradujo en varias recuperaciones importantes y en algún que otro contragolpe frustrado que minaron poco a poco el ímpetu de los rojiblancos.

Otro rival necesitado

«Lo importante cuando no se puede ganar es sumar, y es lo que hemos hecho», añadió Larrazabal, pensando ya en el choque que les medirá este domingo al Tudelano (Ciudad de Tudela, 12 horas), otro rival necesitado de buenos resultados, como ha ocurrido en los últimos envites. «Es un equipo con calidad que seguramente no se pensaba estar en la situación en la que está. Esto nos tiene que hacer ir con las orejas de punta para no pagar los platos rotos de algún partido en el que no han podido cosechar nada, como les sucedió en Durango», advirtió el de Loiu.