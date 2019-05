El play-off fabril analizado desde la experiencia Pedro Urresti Germán Beltrán y Mikel Aguirregomezkorta hablan sobre sus vivencias en la fase de ascenso con el cuadro gualdinegro y son optimistas con el devenir de la plantilla actual PERU OLAZABAL Barakaldo Sábado, 25 mayo 2019, 17:09

Desde la última campaña en la que el Barakaldo militó en Segunda División, en 1981, el cuadro gualdinegro ha disputado un total de once fases de ascenso sin éxito. Dos de los arietes que han vivido esta experiencia de cerca con los fabriles son Germán Beltrán y Mikel Aguirregomezkorta. El primero de ellos fue el gran protagonista del play-off de la temporada 2007/08 y actualmente es el segundo de Larrazabal. Aguirregomezkorta fue técnico del Barakaldo hace nueve cursos y participó en la fase de ascenso de la temporada 1996/1997 como jugador.

Germán Beltrán vistió durante cuatro cursos la zamarra gualdinegra, pero siempre será recordado como el nombre propio del play-off de 2008. El punta anotó ese curso quince dianas y fue el héroe en la última jornada de dicha campaña, al certificar con dos goles en los últimos minutos la remontada frente a la Ponferradina y otorgar así la clasificación para la fase de ascenso. Fue «uno de los mejores momentos de mi trayectoria, sin duda», confiesa. No obstante, en el momento decisivo, ante el Girona, ya en el play-off, falló un penalti que podría haber supuesto el pase a la final. «Fue la nota más negativa de mi carrera porque me parecía que le fallaba a ese sentimiento que tengo», manifiesta. En la actualidad, sigue vinculado a la escuadra fabril ya que, tal y como explica, «el Barakaldo siempre ha sido mi segunda casa». Acerca de la plantilla que dirige ahora, declara que «es un equipo muy comprometido donde prima sobre todo el esfuerzo y trabajar con gente que pone toda su ambición, es muy gratificante».

Mikel Aguirregomezkorta fue jugador del cuadro gualdinegro durante dos temporadas, aunque reconoce que «es el equipo que guardo en el corazón porque me sacó de la regional». «Los nueve años que he estado fuera, todo el mundo me relaciona con el Barakaldo», amplía. En su último año como jugador coincidió con De Paula en la plantilla del Alicante y le sugiere que «sea él mismo y que de ejemplo, porque los jugadores jóvenes se van a fijar en él». Al colgar las botas, dirigió a los de Lasesarre en la campaña 2009/10 y admite que «tengo la espina clavada, porque creo que se podían hacer las cosas mejor en ese momento». Aguirregomezkorta alaba el papel del actual técnico, ya que «Larrazabal ha sabido formar un grupo y se les ve comprometidos, me recuerda al Barakaldo de hace 20 años, ha recuperado el sentimiento propio del club y la afición se ha contagiado», estima.

Ambos, delanteros de distintas épocas del conjunto fabril, coinciden en que existen muchas papeletas para batir a un coloso como el equipo alicantino. «Soy optimista, el Barakaldo es un bloque y la presión la tiene el Hércules», indica Aguirregomezkorta. «Si se mantiene la potería a cero en Lasesarre, tiene mucho ganado el Barakaldo», considera. Además, expresa que «si juegan a base de sacrificio y unión, se puede hacer algo bonito». Por otro lado, desde dentro del club, Germán Beltrán asegura que «por ilusión y ambición no va a quedar, porque tenemos un grupo extraordinario en ese aspecto». «Hay que tener los pies en la tierra y saber que es una eliminatoria muy larga y complicada, pero vamos a tener nuestro momento», esgrime. Asimismo, recalca que para un conjunto con las posibilidades del Barakaldo «es un premio grande que no vamos a dejar escapar».

Los dos exjugadores mantienen que un play off «no tiene nada que ver con la liga» y precisan que la clave es «llegar fuerte psicológicamente». La aspiración a corto plazo para Beltrán es «rememorar el Lasesarre antiguo, todos echamos de menos esos años». Aguirregomezkorta es ambicioso y afirma que su sueño es «ver al Barakaldo en Segunda División, porque estos años hemos visto a equipos que no son ni la cuarta parte que el nuestro ahí».