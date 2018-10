Picón: «El Barakaldo, por historia, merece luchar por lo máximo» Picón, en el transcurso del choque de Copa ante la Mutilvera. / YERAY ARENAS - BARAKALDO CF Segunda B El defensa gualdinegro, criado en el Racing, el rival del domingo, considera que la solidaridad de la plantilla va a ser la base para conseguir «cotas altas» LAURA GONZÁLEZ Barakaldo Jueves, 4 octubre 2018, 17:31

«Muy complicado». Así es como pronostica José Picón (Santander, 1988) el duelo que este domingo medirá al Barakaldo en Lasesarre, a las 18 horas, con el Racing, club en el que se formó como futbolista. El defensa considera que el próximo rival de los gualdinegros está hecho para conseguir el objetivo de regresar a la élite, pero enfrente se topará con un conjunto vizcaíno sin fisuras y con mucha ambición. Para el cántabro, ésta es su segunda campaña en la escuadra fabril. La pasada jugó gran parte del curso con el tabique nasal roto, del que se operó nada más terminar la temporada.

-Hace ya varios años que abandonó el Racing, pero medirse a ellos imagino que será especial.

-Los últimos dos años me he enfrentado varias veces. Hasta ese momento, no lo había hecho todavía. Siempre es especial, pero ahora cada uno defiende sus intereses y nosotros tenemos que conseguir los tres puntos en casa.

-En el club cántabro empezó de niño y consiguió debutar en la máxima categoría. ¿Con qué se queda de esa larga etapa?

-Con la formación que me han dado. Han sido 14 temporadas en la cantera hasta llegar al primer equipo y conseguir el mayor premio, que fue estar dos años en el primer equipo y debutar en Primera División.

-Un conjunto que convive con la exigencia constante de volver a estar arriba.

-Desde que descendió, su único objetivo es poder ascender para jugar en la élite. Con esa idea han hecho el equipo de este año, con jugadores contrastados en categorías superiores.

-¿Cómo espera el choque del domingo? Salvo a goles a favor, están empatados a todo.

-Va a ser un partido muy complicado en el que seguro que nos respetaremos mucho. El que menos falle será el que se lleve el gato al agua. Nosotros intentaremos estar bien armados, con mucho sacrificio, como estamos haciendo hasta ahora, y a partir de ahí desplegar nuestro juego y con nuestras armas poder hacerles daño.

-¿Imaginaba estar ya peleando por el liderato a estas alturas?

-En pretemporada nos costó un poco arrancar por la llegada de tantos jugadores nuevos, pero después del primer partido de Liga, en el que competimos muy bien, nos hizo creer en nosotros, confiar en que podíamos hacer cosas bonitas. A base de garra y de casta estamos sacando buenos resultados.

-El equipo está dando el do de pecho también fuera de casa, donde el año pasado dejaron escapar las opciones de alcanzar el play-off.

-La temporada pasada nos costó encontrar la senda de la victoria lejos de Lasesarre e incluso puntuar, pero ésta estamos haciendo un gran esfuerzo y logrando un gran rendimiento. Y en casa aún seguimos imbatidos, después de hacer grandes partidos.

-Una racha que está cerca de llegar al año y medio.

-Es un buen dato, una alegría enorme, pero la verdad es que es muy complicado mantenerlo. Nosotros afrontamos cada partido con la mayor humildad y con todo el sacrificio del mundo para hacer que eso dure aún más.

-El estado del césped no se lo pone nada fácil, precisamente.

-Está siendo un hándicap porque si a estas alturas tenemos un césped, por llamarlo de alguna manera, en estas condiciones, qué va a ser cuando lleguen las lluvias o el invierno... El año pasado ya antes de navidades estaba embarrado, y si éste está ya así, seguro que estará peor. Esperemos que se haga un esfuerzo para cuidarlo y que pueda estar en las mejores condiciones posibles.

-Contra el Arenas, en una jugada clave casi al final, usted mismo propició que esa racha continuara al despejar un balón desde la misma línea de gol.

-Fue todo rápido y, precisamente por el estado del césped. Erik no puedo despejar un balón franco, Etxaniz lo recoge y regatea el portero. Yo ya veo que no va a definir de primeras e intento ponerme en la trayectoria del balón. Con suerte, pude llegar y sacarla para llevarnos el triunfo.

Sacrificio

-Este curso se han empeñado en hacer un grupo unido, tanto dentro como fuera del campo.

-Desde el principio teníamos claro que seguramente no íbamos a tener grandes individualidades y que la base del proyecto tenía que ser un grupo muy unido, en el que todos lucháramos por el mismo objetivo, para dejar al equipo al final de temporada en el mejor lugar posible.

-En defensa han sufrido varias bajas desde el inicio, pero a pesar de ello son uno de los conjuntos menos goleados.

-No hemos tenido suerte con las bajas pero somos un equipo muy sacrificado en el que todos ponemos nuestro granito de arena y arrimamos el hombro. Al final, eso nos está llevando a sumar puntos, y también la calidad de muchos jugadores que han venido nuevos. El ser solidarios este año va a ser la base para conseguir cotas altas.

-¿Aún es pronto para hablar de play-off como objetivo o piensan ya en mantenerse ahí arriba?

-El Barakaldo, por historia, no se merece nada menos que luchar por lo máximo. Nosotros vamos, aunque parezca un tópico, partido a partido, y eso nos está sirviendo. Yo prefiero no ponernos ningún objetivo, sino solo pensar en el domingo y que venga lo que tenga que venir después.