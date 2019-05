«No tengo miedo a asumir la responsabilidad» P. Olazabal Sergio García se convirtió en el héroe de Lasesarre tras anotar el gol de falta en el minuto 89 que clasificó al Barakaldo para el play-off PERU OLAZABAL Barakaldo Miércoles, 8 mayo 2019, 18:34

La gran remontada que se vivió el domingo en Lasesarre y que certificó la clasificación del Barakaldo a la fase de ascenso será recordada por el golazo de falta que anotó Sergio García en el minuto 89. El mediapunta fue el nombre propio de la gesta de los fabriles, tras anotar el tanto de la victoria en el tramo final de un modo estelar. Sergio García reconoce que le gusta afrontar la responsabilidad en momentos decisivos y así lo ha demostrado esta campaña: marcó el tanto que supuso el empate frente al Tudelano, lanzó el penalti en el último minuto ante el Oviedo B que dio el triunfo al cuadro gualdinegro y se convirtió en el máximo protagonista del último compromiso ante el Amorebieta.

¿Qué evaluación hace de la temporada?

Bueno, al principio vino mucha gente nueva y en la pretemporada tuvimos muchos altibajos, nos costó adaptarnos, como es lógico. Pero fue empezar la liga y nos cambió el chip, empezamos a sacar resultados positivos y, con esta inercia, todo va mejor. Así, hasta ahora, que hemos conseguido clasificarnos para el play-off.

Es uno de los veteranos de este equipo, porque pertenece a una plantilla muy joven. A los más mayores, ¿les ha tocado conducir al resto y hacer un papel parecido al del capitán?

Sí, con 29 años es raro ser uno de los más mayores, además en Segunda B. Pero los jóvenes del vestuario son una esponja, aceptan los consejos e intentan ponerlos en práctica. Nosotros lo que intentamos es que mejoren y que nos hagan mejores a todo el grupo, que es lo que a final de la temporada da resultados.

¿Cómo valoraría su temporada a nivel personal?

Vengo de operarme en mayo del talón de Aquiles, de una lesión que arrastraba desde hace dos años cuando estaba en el Logroñés. Me incorporé al grupo tarde, en octubre, y la dinámica del equipo ya era muy buena. Pero estoy muy contento porque estoy sin ninguna molestia y no he tenido ninguna lesión en todo el año. Estoy intentado aportar el máximo que puedo cuando me toca participar, y tengo ganas de demostrar que estoy bien y que puedo seguir jugando. Puede que no tenga el ritmo de competición que tienen mis compañeros, pero estoy en plenitud de forma y capacitado para aguantar todo un partido a buen nivel.

El culmen de este año, supongo que lo ha vivido con el golazo que anotó el domingo pasado para certificar la clasificación para el play-off. ¿Cómo fue ese momento y qué se le pasó por la cabeza cuando iba a lanzar esa falta?

En cuanto pitó la falta, sabía que la iba a chutar a puerta. Era el minuto que era y no tenía una opción clara de centro. Yo tengo mucha confianza en las jugadas a balón parado y quería librar la barrera y que cogiera portería. Por suerte, pudo entrar y no me di cuenta de que era el gol que nos clasificaba para el play-off hasta que vi la reacción de la grada.

¿Se podría decir que es el tanto más importante de su trayectoria?

Sí, es uno de los goles más bonitos y de más relevancia para el equipo, sin duda. Aunque también tuve la suerte de marcarle al Cartagena cuando estaba en el Murcia, en un derbi en la Nueva Condomina con 18.00 personas. Podría equiparar ambos goles, porque la verdad que fueron preciosos. No se puede describir la sensación de marcar un gol, pero en estas dos ocasiones sentí algo similar.

Esta campaña ha anotado tres dianas, pero todas de gran relevancia para otorgar puntos al equipo. ¿Se siente cómodo en esas situaciones límites o bajo presión?

Sí, son momentos en los que el equipo necesita que alguien coja las riendas y yo no tengo miedo a asumir la responsabilidad. Juego a fútbol y esos son los momentos a los que todo futbolista le gustan disfrutar, los momentos importantes en los que todos los focos están puestos en ti. Si estoy en el campo y puedo asumir la responsabilidad, yo estoy encantado.

¿Cómo afrontan el play-off? ¿Se ven con opciones reales de ascender?

De momento, estamos asimilando el premio que tenemos. Son seis partidos repartidos en tres eliminatorias y sabemos que es muy largo y muy difícil. Además, la mayoría de equipos nos doblan en presupuesto, pero son ellos los que tienen que tener más presión. Nosotros vamos a pelear de tú a tú con cualquiera y vamos a intentar llegar lo más lejos posible.

Ya hablando de futuro, ¿seguirá en el Barakaldo?

No es algo que dependa de mí. Es el club el que, si quiere que siga, se tendrá que poner en contacto conmigo. Yo estoy muy a gusto aquí, me identifico mucho tanto con el equipo como con los valores que representa. Además, mi hermano también estuvo aquí y lo conozco desde hace mucho tiempo. Sí que me gustaría seguir aquí, me encantaría.