Manel Royo sustituirá a Galán en el Barakaldo
Lunes, 19 noviembre 2018

El capitán del Barakaldo, Xabi Galán, pasará finalmente por el quirófano para tratar de recuperarse de las molestias que viene acarreando en su hombro derecho desde hace tiempo. Lo hará este miércoles, y se estima que estará de baja unos cuatro meses. Ese es el motivo por el cual el Barakaldo ha anunciado la «suspensión temporal de la licencia como futbolista de la primera plantilla» del jugador, al que le desea «una buena y pronta recuperación». Al mismo tiempo, la entidad fabril ha comunicado la renovación por una temporada de su capitán, agradeciendo a Galán «su buen hacer con y para nuestra Entidad».

La ficha que deja libre la ocupará el también lateral zurdo Manel Royo, sin equipo actualmente pero que se entrenaba con el Conquense a la espera de encontrar acomodo. Royo, de 24 años y natural de Alcanar (Tarragona), ha militado con anterioridad en Valladolid B y Espanyol B, club con el que rescindió su contrato el pasado mes de agosto. A falta de pequeños flecos para que la operación se haga formal, el catalán ya se ha entrenado junto a los que serán sus nuevos compañeros de vestuario. Un movimiento que viene motivado por las numerosas lesiones y bajas que están sufriendo los de Aitor Larrazabal en su línea defensiva ya desde la pretemporada.

Galán, por su parte, explicaba los motivos de esta baja temporal en un vídeo difundido por el propio club de la Margen Izquierda. En él, señala que «me encuentro bien, con mucho ánimo, con ganas de ayudar al club y al equipo, pero desgraciadamente tengo que pasar por el quirófano para corregir los problemas de hombro que llevo arrastrando desde principio de temporada».

De este modo, y «una vez que sabemos que será una baja de larga duración, el club se pone en contacto conmigo, con el planteamiento de que al estar un poco justos en la zona de atrás, a ver si vería con buenos ojos una cesión de ficha». Su respuesta fue clara: «Sin ningún problema, adelante. Moral y éticamente es lo correcto, y va en beneficio del club y de mis compañeros». Igualmente, el capitán fabril comenta que «en estos momentos cedo mi ficha para que la ocupe un compañero, pero hay una opción de que, si durante la temporada hay una ficha libre de senior, vuelva a incorporarme».

Sobre la renovación por una temporada más, Galán solo tiene buenas palabras: «El club desde el primer momento me ofrece una ampliación de contrato. Yo estoy muy contento en Barakaldo. Llevo 3 años, me siento como en casa y muy identificado con lo que es el club. No tuve ninguna duda en aceptar esa oferta para seguir aportando todo lo que pueda».