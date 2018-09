Lasesarre pondrá a prueba los cerrojos de Barakaldo y Arenas Boian (Barakaldo) y Talledo (Arenas), frente a frente esta mañana en Lasesarre. / Pedro Urresti Segunda B Boian y Talledo, guardametas de ambos conjuntos, auguran en la tarde de este domingo un derbi «de contacto y muy disputado» LAURA GONZÁLEZ Barakaldo Jueves, 20 septiembre 2018, 17:01

Sus manos parecen detener el tiempo, y también el ímpetu y el arrojo del contrario, poniendo a salvo a los suyos de todo peligro. Eso es lo que por lo menos tratarán de lograr este domingo (18:00 horas) en Lasesarre quienes posiblemente estarán bajo palos en el primer derbi vizcaíno del curso en el feudo gualdinegro. Por parte de los locales, la apuesta de Aitor Larrazabal por Viorel Boian en la portería esta temporada es clara. En el Arenas, Txemi Talledo no las tiene aún todas consigo. «He empezado jugando los dos primeros partidos y en los dos siguientes no he tenido la suerte de participar, pero trabajo si cabe más duro para estar ahí. Confío en mí y me veo muy bien físicamente», aseguró, durante un encuentro entre ambos guardametas propiciado por este periódico.

Para el cancerbero arenero llegar a Lasesarre no es llegar a un campo cualquiera, debido a su pasado gualdinegro. En este caso lo hizo sin guantes ni botas de por medio, encontrándose nada más cruzar la puerta con Iñaki Zurimendi, actual secretario técnico del Barakaldo, el encargado de dirigir al equipo el curso en el que Talledo defendió la portería fabril, entre el 2011 y 2012. Ambos se fundieron en un cálido abrazo. Un guardameta que aún es recordado por muchos en la urbe vizcaína por la magistral mano que propició ante el Águilas que se consumara el ascenso a Segunda B. «Fue un año duro porque pasaron muchas cosas, sufrimos la lesión de dos jugadores importantes y tuvimos que cambiar la manera de jugar, pero al final lo conseguimos. Tuve la suerte de desviar el balón en un momento clave y la posterior celebración fue espectacular», declara, agradeciendo todo el cariño que le mostraron y que a día de hoy le siguen teniendo los aficionados fabriles. «La gente se portó muy bien conmigo y lo sigue haciendo cada vez que vengo. E incluso paseando por Bilbao me han llegado a parar para decirme algo».

A sus 39 años, ya ha decidido que esta campaña será la última de su carrera, por lo que el partido del domingo será su despedida de Lasesarre, algo que espera poder hacer desde el verde. «Aunque me encuentro bien, mi mujer, mis hijos y mi familia se merecen más tiempo de mí. Ya toca despedirse y el poder decidirlo tú es importante», declara, justo antes de reconocer que este año tras la marcha de 'Bolo' se han tenido que ir adaptando al estilo de Javi Luaces. «Ha habido mucho cambio pero poco a poco lo estamos consiguiendo e iremos a más». Los de la Margen Derecha se plantarán en el derbi después del partido de Copa Federación del miércoles, dispuestos a cortar la buena racha del Barakaldo en casa -no pierde desde hace casi año y medio-, como ya hicieran en la temporada de los 80 puntos, cuando después de 15 encuentros consecutivos sin perder el Arenas les hizo bajar de la nube. «Están haciendo las cosas bien pero nosotros vendremos a ganar», declaró Talledo, quien prevé un derbi «muy disputado, de contacto, cerrado, con dos equipos que nos conocemos muy bien a pesar de que contamos con muchas novedades. Seguro que habrá un bien ambiente y esperemos llevarnos la victoria».

Sin relajación

Quien se encargará de que esto no suceda y de que en su portería no se cuele ningún balón será Viorel Boian. El moldavo, suplente el pasado curso, está disfrutando de una campaña en la que ha partido con la total confianza de Aitor Larrazabal, disputando todos los minutos hasta ahora en Liga. «El año pasado no tuve mucha presencia en el terreno de juego pero éste las cosas se están dando bastante mejor. Espero que siga así y que el míster no cambie de opinión». De momento sus sensaciones son más que positivas y a nivel grupal ve al equipo «bastante bien» en el inicio de temporada. «En los resultados se está viendo».

Los fabriles, que han ganado en casa y han empatado fuera, están cuartos en la tabla, circunstancia que les ayuda a seguir adelante. «Todo se ve mejor cuando estás arriba, intentas mejorar cada día para que los buenos resultados se vayan dando. Queremos sumar de tres en tres, aunque en Las Gaunas y Anduva no pudimos, pero lo importante es puntuar. Este año muy pocos lo conseguirán allí». Para mantener la dinámica positiva considera primordial prolongar la racha en Lasesarre. «Lo hemos convertido en un fortín, donde la afición nos apoya un montón. Esperamos seguir así el año entero». Para ello la plantilla gualdinegra ya se ha conjurado para llevarse el primer derbi vizcaíno de la temporada. «El Arenas viene de ganar después de dos derrotas y lo hará con ganas de superarnos, pero nosotros sabemos que no nos podemos relajar, sino nos van a pintar la cara. Tendremos que seguir dando lo máximo cada uno de nosotros, como hemos venido haciendo, y competir al cien por cien».