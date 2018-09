Larrazabal vuelve a poner el foco en el mal estado del césped de Lasesarre Imagen que presentaba Lasesarre hace algunos días. / L.G. Segunda B «Demandamos más esfuerzo y no lo vemos», denuncia el técnico del Barakaldo tras el derbi frente al Arenas, club que también mostró su disconformidad por las condiciones del verde LAURA GONZÁLEZ Barakaldo Lunes, 24 septiembre 2018, 18:03

Un mes después del arranque del curso, el Barakaldo sigue a vueltas con el mal estado del césped de Lasesarre. Este domingo el estadio acogió el primer derbi vizcaíno de la temporada, un choque en el que tuvo una gran incidencia el terreno de juego en el único y decisivo tanto del ariete local Sergio Benito, tal y como destacó el técnico del Arenas Jabi Luaces al término del partido: «Hemos recibido un gol por el mal estado del campo, ha botado justo delante de Txemi y ha salido por encima». Unas palabras que poco después quiso matizar el preparador Aitor Larrazabal. «Podía haber sido en una portería como en la otra. En esta caso nos favoreció pero, ¿y si hubiera sido al revés?», lanzó al aire.

Y es que el preparador gualdinegro, que ya ha mostrado públicamente en varias ocasiones su malestar por el verde, reconoció que el tanto del partido «vino precedido de un bote», pero acto seguido quiso dejar claro que ellos también sufrieron sus consecuencias, como la imposibilidad en muchos momentos de poder llevar a cabo un juego fluido. «El desarrollo de lo que viene siendo la creación y la labor del fútbol no lo podemos hacer, no da opción a ello el césped en estos momentos. El campo sigue sin ser lo que nosotros esperamos que sea Lasesarre. Tenemos que aceptarlo y tristemente seguir trabajando», lamenta.

Pese a esa resignación, Larrazabal dejó claro que el club continúa reclamando a la empresa encargada del mantenimiento poder entrenar y jugar en unas mejores condiciones. «Seguimos por activa y por pasiva demandando un poco más de esfuerzo y no lo vemos», manifiesta. El Ayuntamiento, responsable del recinto, declaró la pasada semana, coincidiendo con la inauguración del césped del campo de Serralta, en Lutxana, que los responsables del Instituto Municipal de Deportes (IMD) han establecido un protocolo de trabajo con la empresa encargada de los cuidados del verde. «Se está llevando a cabo un control semanal con ellos para ver que se atienden las recomendaciones de mejorar para el césped», argumentaron.

Pero lo cierto es que las carencias que presenta en estos momentos el terreno de Lasesarre se perciben a simple vista, con varias zonas, entre ellas las de las dos porterías y la más cercana a la tribuna este, bastante deterioradas. El propio Consistorio fabril declaró hace casi un mes que se iban a poner en marcha unos trabajos de recuperación consistentes, entre otras cosas, en la colocación de 30 metros cuadrados de césped nuevo en cada una de las dos áreas. Una reacción para muchos insuficiente que llegó poco después de que Larrazabal, tras el primer encuentro de liga en casa, comparara el césped con una campa: «Es lamentable, no es un terreno de juego para jugadores de Segunda B».

Mala imagen

Pocas horas después de mostrar el club este domingo de nuevo su disconformidad con el terreno de juego, el PSE pidió explicaciones a la alcaldesa a través de un escrito exigiendo la toma «urgente» de soluciones a un «grave problema que está desatando las críticas de aficionados del Barakaldo». El grupo socialista considera que el aspecto que luce Lasesarre es «deplorable» y destaca que con él se pone en riesgo la salud de los futbolistas, dando a la vez «muy mala imagen» de la ciudad. Además, avisan de que con la llegada de las lluvias y el frío la situación puede llegar a ser «insostenible». «A día de hoy el primer equipo no puede casi entrenar allí. Esperemos que no tenga tampoco que jugar en otra ciudad en el futuro», apunta la portavoz del grupo, Ana Belén Quijada.

Como respuesta a estas palabras, el IMD ha reconocido a este periódico estar «trabajando coordinadamente con el Barakaldo y la empresa que lleva el contrato de jardinería» para que el césped «esté en las mejores condiciones posibles». «Se han corregido zonas de riego que no se regaban bien y se ha sembrado nuevo césped en zonas que lo necesitaban», aseguran, indicando además que acaban de iniciar un tratamiento para ir eliminando progresivamente la «mala hierba» y colocando nuevos tepes. «Es cierto que el césped no está en condiciones óptimas pero se están haciendo importantes esfuerzos por todas las partes para mejorar su estado». Circunstancias que, sin embargo, no han frenado al cuadro fabril en el arranque de la temporada, manteniéndose en la cuarta plaza de la tabla después de no conocer aún la derrota, lo que hace que la racha de imbatibilidad en Lasesarre, donde no caen desde abril de 2017, continúe.