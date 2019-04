Larrazabal: «No se ha visto la intensidad que el Barakaldo ha tenido hasta esta jornada» Photo Deporte El técnico de los fabriles considera que la falta de intensidad y la presión por mantener la cuarta plaza hicieron mella en sus jugadores PERU OLAZABAL Barakaldo Martes, 2 abril 2019, 18:17

El Barakaldo no obtuvo ningún premio en su salida a La Planilla. El Calahorra le venció por 2-1 y, de esta manera, los gualdinegros acumulan dos derrotas consecutivas. Los riojanos aprovecharon las ocasiones que dispusieron e hicieron los dos tantos en los primeros veinte minutos de la segunda mitad. Picón recortó las distancias en el minuto 85 y, ya cumplido el 90', Sergio García lanzó un penalti, pero atajó el balón Zabal. Así, Oviedo Vetusta, Leioa y Bilbao Athletic han logrado recortar diferencias respecto a la cuarta plaza. Los asturianos empataron frente al Vitoria (0-0) y están a seis puntos de los fabriles. Los azulgranas se impusieron a la Real Sociedad B (1-0) e igualan a puntos al filial carbayón. Los 'cachorros' de Lezama, igualmente, firmaron las tablas ante el Racing de Santander y son séptimos con 44 puntos, a siete del play-off.

Aitor Larrazabal indica que el tramo final lo vivió «con intensidad» y achacó a los suyos que, durante varias fases del encuentro, no mostraran la garra necesaria. «La intensidad que nos ha faltado durante muchos minutos del partido, la hemos tenido en los últimos quince», apunta. El técnico de Loiu es crítico en este aspecto e incide en el hecho de que «durante muchos minutos no se ha visto la intensidad que el Barakaldo ha tenido hasta esta jornada». «Me da pena que el arreón del Barakaldo haya sido en el último momento porque, cuando el equipo ha querido, ha podido llegar al área rival con cierta facilidad, pero para eso hay que trabajarlo y pelearlo», manifiesta.

Asimismo, el entrenador de los gualdinegros considera que la presión por entrar en play-off está afectando en los últimos resultados. «Tenemos un equipo joven y la presión por estar arriba en la primera vuelta se llevaba con cierta facilidad, pero cada vez cuesta más», argumenta el míster. También cree que el equipo acusó alguna baja en el centro del campo, refiriéndose a Antonio Sánchez. El centrocampista mallorquín se ha perdido solo dos duelos en toda la campaña: los dos ante el Calahorra. Y el Barakaldo ha perdido ambos.

Aun así, afirma que tuvieron opciones para llevarse los tres puntos. En concreto, cita hasta tres ocasiones de gol que tuvo su equipo, donde pudieron transformar. Álvaro Barbosa pudo hacer el 0-1 en la primera parte y,después de los tres tantos que finalmente certificaron el triunfo para el equipo local, el cuadro fabril pudo empatar por medio del penalti y de un córner posterior. Califica el encuentro ante el Calahorra de «trabado, de mucha disputa». Además, declara que «el partido ha sido muy igualado, en la segunda parte el Calahorra ha salido mejor plantado al campo y en dos pérdidas nuestras en medio campo, han llegado los dos goles». «Ellos han acertado en las que han tenido y eso es importante para ponerse por delante y jugar con más tranquilidad», amplia.

Ahora, Larrazabal solo piensa en «revertir la situación lo antes posible» y ya centra todos sus esfuerzos en preparar el siguiente enfrentamiento, ante el Real Unión el próximo domingo a las 17:00 en Lasesarre. El técnico es consciente de que en este último tramo «todo va a costar, nos quedan siete jornadas que van a ser muy duras».