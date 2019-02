Larrazabal, molesto por la ausencia de fichajes

Tras el empate cosechado ante el Mirandés, Aitor Larrazabal se mostró contrariado por el hecho de no haber contado con ningún refuerzo para su equipo en el mercado de invierno. Tras la salida de David Cuerva, «no ha venido nadie para ocupar ese hueco», se quejó. El míster dejó claro que él sí deseaba la incorporación de algún jugador, pero no le ha sido concedida. «Yo ya he pedido lo que el cuerpo técnico cree que el equipo necesita y de momento no ha llegado nadie», manifestó.

El Barakaldo pugna con conjuntos que disponen de un gran presupuesto y que lo han aprovechado para reforzar sus plantillas en este periodo de fichajes. Por ello, el técnico fabril indicó que «si queremos que el equipo esté lo más arriba posible, estaría bien reforzarlo». Tras la salida del mediocentro madrileño, Orlando Sáiz, presidente del club, afirmó a EL CORREO que era «posible» que hubiera «alguna entrada y alguna salida este invierno». El entrenador, a principios de enero, se mostró más convencido, admitiendo que «el club está estudiando la posibilidad de fichar algo, pero con tranquilidad y con la capacidad de acertar, porque sería un fichaje interesante».

Finalmente, no se ha llevado a cabo ninguna adquisición en el mercado de invierno, más allá de la vuelta de Jurgi Oteo en diciembre. El entrenador de Loiu todavía no quiere cerrar las puertas y, pese a que ya está cerrado el periodo para fichar, comenta que «no sé si existirá la capacidad de que ahora pueda llegar alguien». Pero él ya ha dejado claro que quiere incorporar a alguien que cubra la ficha liberada por David Cuerva.