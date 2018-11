Larrazabal: «En los puestos altos de la tabla se vive mucho mejor» Aitor Larrazabal, en el banquillo de Anduva en la segunda salida esta temporada. / Avelino Gómez Segunda B El técnico del conjunto fabril espera alargar la «inercia positiva» del equipo en la visita del domingo al feudo del Sporting B LAURA GONZÁLEZ Barakaldo Sábado, 3 noviembre 2018, 20:58

Ya han pasado diez jornadas desde el inicio liguero y las sensaciones que sigue transmitiendo el Barakaldo son más que positivas. Todas las piezas han ensamblado perfectamente en un equipo con 17 caras nuevas, que se han esmerado por adaptarse y aclimatarse lo antes posible. Una labor a la que han contribuido en cierta medida los más veteranos y que Aitor Larrazabal cree que puede haber incidido en la actual situación deportiva del equipo, que se mantiene segundo con los mismos puntos que el Racing, el único que ha conseguido vencerle sobre el césped en liga hasta el momento.

La entidad vizcaína se mantiene en zona de play-off desde el arranque del presente curso, aunque su técnico no quiere hablar aún a estas alturas de objetivos. «Hay que ir marcándolos conforme van transcurriendo las jornadas, aunque en los puestos altos de la clasificación se vive mucho mejor el día a día, se trabaja de otra manera, sin la obligatoriedad y la necesidad de los resultados, dejando que estos vayan surgiendo conforme al trabajo que el equipo demuestra y va logrando cada semana», declara, resaltando los contratiempos en forma de lesiones en la zona defensiva que han ido superando «con nota» desde la primera jornada. «Los chicos entrenan de lujo, es muy agradable inculcarles lo que uno entiende que es lo idóneo y que lo lleven a cabo de la manera que lo hacen. A ver si podemos seguir estirando esta inercia positiva y continuamos sumando puntos», comenta el de Loiu.

Para ello, esperan enlazar el domingo en Asturias y ante el Sporting B (Mareo, 12 horas) la que sería su cuarta victoria consecutiva a domicilio, después de superar a Izarra, Cultural y Vitoria por la mínima. «Este equipo ya he resaltado por activa y por pasiva que es muy solidario, y su imagen no difiere demasiado de jugar en casa o fuera porque trabajan mucho y se sacrifican», afirma un Aitor Larrazabal que espera encontrarse esta jornada ante un rival tocado tras su reciente derrota en Durango, después de haber conseguido vencer «con solvencia» al líder. «Querrán resarcirse y no queremos ser nosotros los que paguemos los platos rotos. Vamos a intentar ahondar en esa pequeña herida que puedan tener».

Vigilar a Santamaría

Del filial rojiblanco, Larrazabal destaca a jugadores «de calidad y fuertes» como Pelayo Morilla o Gragera, ambos de 17 años e internacionales, que se mueven junto a otros más experimentados como el excachorro Gorka Santamaría, delantero centro de los asturianos. «Lo conozco perfectamente de su etapa en Lezama. Tendremos que vigilarlo y atarlo en corto por su olfato de gol». Los gijoneses ocupan actualmente la décima posición, con tres victorias en su casillero, cuatro menos que los de la margen izquierda. «Por dentro es un equipo que intenta jugar con calidad y que cuenta con bandas rápidas, con Bertín o Pablo, este último un jugador de envergadura pero que en velocidad y con espacios puede hacer mucho daño», resalta.

Para tratar de regresar de nuevo con tres puntos, el preparador gualdinegro indica como primordial tratar de contrarrestar en Mareo el juego del cuadro local, centrándose en hacer que no dispongan de «espacios a la profundidad demasiadas veces», y pensando igualmente en lanzarse en cuanto puedan al ataque. «En cada partido sabemos que los nuestros tienen arriba dos, tres o cuatro ocasiones buenas, y hay que aprovecharlas». Un partido para el que Larrazabal no podrá contar con Carles Marc, sancionado, ni con el capitán Xabi Galán, Raúl Hernández y Erik Ruiz, lesionados. Estos dos últimos podrían reaparecer el próximo partido. El que ya está recuperado de sus molestias es el central Arencibia, quien ya el pasado choque ante el Langreo volvió a la convocatoria, en la que también estará Jon Aguirrezabala, el que presumiblemente ocupará el lateral derecho, después de abandonar Lasesarre hace una semana con una sobrecarga muscular.