Larrazabal: «Cuando te dan en el morro, tienes que levantarte rápidamente» Carles Marc, autor del único tanto del conjunto gualdinegro en el choque del domingo. / Mireya López Segunda B El técnico reconoce que el conjunto gualdinegro se vio «atascado» y falto de ideas ante el Calahorra, sumando su tercera derrota de la temporada LAURA GONZÁLEZ Barakaldo Lunes, 12 noviembre 2018, 15:56

Una pared. Eso fue lo que se encontró este domingo el Barakaldo en Lasesarre en la visita del Calahorra. Un recién ascendido que llegaba a territorio vizcaíno con una sola victoria en sus últimos seis partidos, pero con la lección bien aprendida. Los riojanos supieron jugar bien sus cartas para doblegar a un conjunto local al que maniataron cerrando los espacios y dejándoles sin ideas. Eso que se tradujo en la tercera derrota de este curso de los fabriles (1-2), la segunda consecutiva y la segunda este curso en casa, territorio hasta el pasado mes inexpugnable.

«Durante muchos minutos no hemos sabido leer e interpretar lo que el rival ofrecía y lo que nosotros tendríamos que haber hecho. Necesitamos ver en qué momentos tenemos que jugar de una manera o de otra», declaró Larrazabal instantes después de que el árbitro pitara el final del partido. Justo en el momento en que los jugadores visitantes se acercaron a la grada a celebrar efusivamente, ante el medio centenar de seguidores que les acompañaron en el viaje, este triunfo, el primero que lograban fuera de casa. «Han sido un bloque muy estructurado, capaces de aguantar bastante de una manera sólida», afirmó el técnico del Barakaldo, reconociendo que les había faltado «profundidad».

Y es que en gran parte del envite los gualdinegros se afanaron una y otra vez en meter balones en largo, evitando pasar por medio campo, donde se encontraba un Fernán Ferreiroa con grandes cualidades para mover el esférico, pero con serias dificultades en este caso para llevarlo a cabo. «No hemos tenido fluidez de tres cuartas partes para adelante, donde realmente tiene que estar la esencia y el talento de los jugadores ofensivos. Hemos estado atascados», declaró, después de estar unos pocos segundos buscando la palabra apropiada para definirlo. «En ese intento de crear y de hacer juego para buscar soluciones, que era lo que necesitábamos cuando el rival se encerraba, no hemos podido. Cuando jugamos al espacio tenemos más cualidades y nos desenvolvemos mejor».

Toque de atención

Pese a todo, el preparador de Loiu quiso remarcar que al Barakaldo no le faltó intensidad. «Antes una defensa tan sólida cuesta, y más si se ponen por delante. Con el 0-2 el estado anímico y mental juega un papel importante y en vez de dar un paso hacia adelante te coartan. Esto ocurre y por eso necesitamos jugadores que estén preparados para estas situaciones». Un toque de atención que les tiene que hacer crecer para no alejarse de sus objetivos que no son otros que mantenerse arriba, donde han estado desde el inicio. «Hasta ahora todo era fantástico y maravilloso, todo venía rodado, pero cuando te dan en el morro tienes que levantarte rápidamente porque no te puedes quedar noqueado», aseguró Larrazabal.

Todo ello pensando ya en el choque que este sábado les medirá al Real Unión (Stadium Gal, 16 horas), conjunto que lleva cinco jornadas sin conocer la victoria. «Va a ser una visita complicada porque es un equipo que juega muy bien. Vamos a ver si somos capaces de revertir esta situación a la que no estamos acostumbrados», declaró el míster fabril, antes de pedir un esfuerzo extra a sus jugadores ofensivos. «Necesitamos más de ellos, no deben de vivir exclusivamente del gol. Tienen que crear más».