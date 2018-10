Larrazabal (Barakaldo): «No es bonito que te castiguen de esta manera» 00:58 Aitor Larrazabal, durante la rueda de prensa. / El Correo Segunda B El técnico fabril destaca la respuesta y el trabajo defensivo de los suyos y lamenta que una decisión del árbitro terminara decantando el partido a favor el Racing LAURA GONZÁLEZ Barakaldo Domingo, 7 octubre 2018, 22:10

Primera derrota de la temporada para el Barakaldo, y primera en casa en Liga desde hace casi año y medio. Lasesarre no pudo amarrar los tres puntos ante el Racing, conjunto que además se adjudicó el liderato, en un choque que para Aitor Larrazabal pudo acabar perfectamente en empate por todo lo que se vio sobre el césped. «En nuestro campo nos habíamos mantenido firmes hasta ahora e incluso tuvimos opciones de conseguir la igualada». Aunque el de Loiu reconoce que no fueron muchas las oportunidades en portería rival, ya que definió el choque ante los cántabros como «muy trabado». «En el primer tiempo ellos han tenido más juego y más posesión, son un gran equipo, eso ya lo sabíamos. El nuestro, al fina,l se ha comportado como tiene que ser el Barakaldo, yendo más hacia arriba. La entrada de Cuerva nos ha dado un poco más de fuerza en medio campo, y luego la de 'Dopi' nos ha hecho estar más cerca del área del Racing, que no es fácil llegar hasta sus inmediaciones, teniendo alguna opción», explicaba.

En ese sentido, Larrazabal destacó la reacción de los suyos, pero también una circunstancia que condicionó totalmente el choque, la decisión que tomó el árbitro y que desencadenó el único tanto de la contienda. «En líneas generales, han podido ser mejores que nosotros, y hay que reconocerlo, pero no es bonito que te castiguen de esta manera. Mi jugador -Toni Sánchez- dice que no fue penalti, yo no lo he visto claro, pero lo que sí he visto es que no ha habido mano, que es la falta que precede al hipotético penalti. Factores que determinan un resultado como el de hoy», afirmó, destacando también el gran trabajo en la zaga de los gualdinegros. «Nuestro entramado defensivo ha sido lo suficientemente bueno para que no generaran todo el juego que generan habitualmente. Vienen de tirar un montón de córners contra la Cultural, son un equipo que llega y que tiene mucho peligro».