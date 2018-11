«Para ser honrados, el empate ha sido justo», admite Larrazabal 01:12 Aitor Larrazabal, durante la rueda de prensa. / El Correo Segunda B El entrenador del Barakaldo destaca el poder de reacción que tuvo su equipo para sobreponerse al tanto del Bilbao Athletic LAURA GONZÁLEZ Barakaldo Domingo, 25 noviembre 2018, 21:40

Después de ganar al Real Unión y al Tropezón en la Copa Federación, el Barakaldo sumó esta jornada ante el Bilbao Athletic un empate que le mantiene en la segunda plaza, un resultado que para Aitor Larrazabal hizo justicia a lo que se vio sobre el césped de Lasesarre. «Por méritos, ellos en la primera parte fueron mejor que nosotros, incluso tuvieron alguna ocasión para haberse adelantado antes. Después del descanso hemos estado mejor, con más empuje, teniendo un buen rato de juego. Para ser honrado, el empate ha sido justo», declaró, destacando el poder de reacción que tuvieron los jugadores gualdinegros. «Nos gustaría sumar de tres en tres pero no es fácil. Nadie se puede relajar, vamos a seguir trabajando para pelear cada partido», añadió.

El técnico gualdinegro también quiso resaltar que el gol que sufrieron, obra de Morcillo en el minuto 57, tuvo lugar debido a un fallo del meta fabril, Viorel Boian, que no supo atajar bien el balón tras una falta botada por el canterano, colándose por debajo de sus piernas. «Hablamos muchas veces de no conceder, de evitar errores, y tanto la primera acción del partido en un remate de Iñigo Vicente, por un error de Arencibia, como el gol en el segundo tiempo por desacierto de nuestro portero, fue causado por ello», lamentaba. Un tanto al que contestó Larrazabal con un doble cambio, con la entrada de Sergio Benito -autor del empate- y Barbosa. «Estaba preparado, si esa jugada no llega a terminar en gol, se hubiera hecho igual, con los mismos jugadores. El destino quiso que encajáramos ese tanto en ese minuto y que posteriormente el equipo tuviera el poder de reacción para conseguir el empate e ir por la victoria. Enfrente tuvimos un muy buen equipo que ya sabíamos que iba a actuar de esa manera, con chicos que pelean cada balón».