Larrazabal: «Del Bilbao Athletic no te puedes fiar»
LAURA GONZÁLEZ Barakaldo Sábado, 24 noviembre 2018

Una semana diferente. La disputa el miércoles del choque de ida de Copa Federación ante el Tropezón ha alterado los ritmos habituales del Barakaldo. Un partido en tierras cántabras que sirvió para dar minutos a los menos habituales, y en el que destacó el juvenil Galder Carreras, quien a última hora le dio el triunfo a los vizcaínos. También sirvió para ver al nuevo fichaje, Manel Royo. «Estuvo bien en lo físico y en las lecturas de partido», destacó Aitor Larrazabal, técnico que buscará su tercera victoria en una semana en la visita del Bilbao Athletic este domingo a Lasesarre, a las 17 horas.

Un choque tremendamente especial para él. «Al final, nos vamos a medir al único club en el que he jugado y, aunque seamos rivales, enfrente estará mi hijo», declaró, justo antes de confesar que desde el pasado martes, cuando comieron juntos, no han vuelto a conversar. «Cada uno va a muerte con lo que defiende, ya tendremos tiempo de hablar el domingo por la noche». Aunque no le gusta mucho pronunciarse sobre el canterano rojiblanco, reconoce que esta temporada le está viendo muy bien. «Está disfrutando y creciendo, tiene un nivel de confianza muy alto en estos momentos y se ve que está a gusto en el campo, se siente protagonista. Junto a los Vicente, Villalibre, Vencedor y a la irrupción en el último tiempo de Víctor San Bartolomé, tienen en las tres cuartas partes de arriba mucha pólvora».

Pese a que los de Gaizka Garitano no están consiguiendo en las últimas jornadas enlazar resultados positivos, con tan solo una victoria en los ocho anteriores encuentros, que le mantienen en la novena plaza, Larrazabal es claro: «Del Bilbao Athletic no te puedes fiar. Tienen gente con calidad y a la vez un entrenador que tácticamente trabaja muy bien a sus equipos. Ya lo ha demostrado anteriormente, y este año igual». Para el preparador guadinegro, que el filial rojiblanco no pudiera pasar del empate en Lezama el pasado domingo ante la Cultura de Durango no debería darles ningún ápice de confianza. «Son capaces una semana después de demostrar que saben trabajar y competir», insiste.

Esfuerzo y sacrificio

En ese sentido, el técnico del Barakaldo augura para la tarde del domingo en el feudo fabril un derbi «de pocos goles», un choque trabado, «no muy disputado, en el que el equipo que menos falle tendrá bastantes opciones de ganar los tres puntos». Para lograr sumar la que sería la novena victoria de la temporada en liga, la quinta ante su afición, triunfo que les mantendría en la segunda plaza, Larrazabal hará especial hincapié en el carril derecho del Bilbao Athletic y en intentar taponar por ahí su juego. «Tienen mucha potencia, juegue quien juegue, Areso, Sillero o Gaizka Larrazabal. También cuentan con la capacidad de Iñigo Vicente, quien en un momento en el que el equipo esté atascado, con su visión de juego, busca un hueco cuando el rival mejor está».

Por esto y por muchas cosas, más el entrenador gualdinegro asegura que los locales tendrán que estar «muy atentos» en cada jugada, totalmente concentrados desde el principio del partido. «Vamos a tener que sufrir mucho, ir a un 100 % de esfuerzo y sacrificio. También tendremos que ser muy solidarios en las ayudas, y a partir de ahí tendremos opciones de ganar si hacemos todo eso», relata. Un derbi en el que esperan olvidar el pasado traspié en casa ante el Calahorra. Un choque en el que Larrazabal podrá contar por primera vez con todos sus jugadores disponibles, una vez producida la baja federativa del capitán Galán y la reciente incorporación del defensa catalán Manel Royo, quien podría estrenarse el domingo en liga con la gualdinegra.