Larrazabal: «Hicimos la primera peor parte de la temporada» El meta del conjunto asturiano trata de llegar a un balón por alto del Barakaldo. / Real Sporting de Gijón Segunda B El técnico gualdinegro confiesa que su equipo «no estuvo bien en ninguna línea» ante el Sporting B, lo que le hizo a los fabriles cosechar la primera derrota a domicilio LAURA GONZÁLEZ Barakaldo Lunes, 5 noviembre 2018, 20:58

El de este domingo en las instalaciones deportivas de Mareo ha sido para el Barakaldo un partido para olvidar. Los gualdinegros, después de visitar a Logroñés, Mirandés, Izarra, Cultural y Vitoria, encajaron su primera derrota de la temporada, viendo como también por primera vez este curso el contrario, en este caso el Sporting B, conseguía hacerles más de un solo gol. Un 2-0 que, pese a todo, mantiene a los de la Margen Izquierda en la segunda plaza, a tres puntos del Racing, la misma distancia que le separa del Mirandés y Oviedo B, sus más cercanos perseguidores, con los que completa la zona de play-off.

«Hicimos la peor primera parte de esta temporada», reconoce a este periódico Aitor Larrazabal, quien solo salva de este periodo los primeros cinco minutos. «No entramos mal al partido porque tuvimos dos acercamientos al área, pero ahí ya cedimos mucho terreno y no estuvimos bien, ni en los duelos ni en las disputas, concediendo bastante mientras el Sporting se iba acercando», relata. Después de varias intervenciones de Viorel bajo palos, quien tuvo esta jornada mucho más trabajo del que está acostumbrado, el cuadro asturiano logró estrenar el marcador con un tanto del excachorro Gorka Santamaría. «Fue un error de marcaje de Cuerva después de un centro largo y Viorel que quizás pudo hacer un poco más», apunta el técnico.

Después de pasar por vestuarios, el míster gualdinegro considera que una jugada pudo cambiar el signo del partido. «Hubo una falta en la misma línea del borde del área a Dopi. Creo que se podría haber sancionado con tarjeta roja y la posterior expulsión. De esta jugada no sacamos nada -aludiendo a la falta de puntería-, pero quedaban muchos minutos para jugar con un hombre más y haber tenido opciones de sacar algo positivo», recalca Larrazabal. Después, llegó el tanto de Cordero que, junto a Santamaría, el técnico de Loiu se había encargado de destacar en el vestuario como principales peligros del filial rojiblanco durante toda la pasada semana. «Cordero nos hizo gol también el año pasado. Es un lateral izquierdo con bastante recorrido que puso el centro para que marcara Gorka el primero, del que también me habían escuchado hablar. Íbamos sobre aviso pero cuando un equipo no está y desde el principio vas a remolque es difícil darle la vuelta».

Sin intensidad

Pese a que considera que el equipo en general «no estuvo bien en ninguna de las líneas», valora de forma positiva el intento de sus jugadores de tratar de dar un paso adelante en la segunda mitad, aunque no pudo verse reflejado para nada en el marcador. «Eso fue lo mejor en un partido en el que no se pueden poner paños calientes. No estuvimos tan bien como otros días, en el medio campo no tuvimos la capacidad para no dejar jugar al contrario, ni tampoco la intensidad que solemos mostrar. Todo ello el Sporting lo supo aprovechar», prosigue el de Loiu.

Además de eso, Larrazabal también destacó la primera titularidad de Oliver Sarkic y el regreso tanto de Sergio García como de Arencibia, lesionado este último en la primera jornada en uno de sus gemelos, y que terminó completando el partido sin haber tenido previamente minutos. «Hay que quedarse con esos pequeños detalles e intentar ser optimistas para el próximo duelo», afirmó, pensando ya en el Calahorra, rival que visita el domingo Lasesarre (17 horas). «Va a ser un partido importantísimo. A ver si somos capaces de seguir como hasta ahora, tan fiables y haciendo las cosas tan bien».