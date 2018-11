«No ha sido el día», se lamenta Larrazabal 01:44 Aitor Larrazabal, en la sala de prensa de Lasesarre. / El Correo Segunda B El técnico del Barakaldo reconoce que al equipo el faltó profundidad para lograr sacar un resultado positivo de la visita del Calahorra a Lasesarre LAURA GONZÁLEZ Barakaldo Domingo, 11 noviembre 2018, 20:55

El Barakaldo se había conjurado para no sumar su segunda derrota consecutiva esta temporada, después de caer el pasado domingo en Mareo, pero no pudo ser. «Veníamos de perder, queríamos volver a ganar delante de nuestro público, que era importante para seguir reafirmándonos en las posiciones en las que estamos, y no ha sido el día», resumió Aitor Larrazabal. «El infortunio en el primer gol nos ha acompañado -tras el fallo de Dopico-, y luego el Calahorra también ha jugado sus bazas», declaró el técnico fabril, destacando la cesión de terreno que les brindaron los riojanos, lo que llevó consigo el 0-2. «Al tratar de estirar nosotros las líneas y de ir más arriba, nos han hecho el segundo y ha sido un poco, aunque quedaba tiempo, la puntilla».

El míster gualdinegro reconoció que ese tanto de Adrien Goñi dejó «un poco descolocado» a los locales, que trataron de recortar distancias y lo consiguieron, con el gol de Carles Marc. El empate fue el que no llegó. «Tuvimos un último arreón con más corazón que cabeza, lo intentamos pero no pudimos. El fútbol es así, y esto te hace pensar. Durante muchos minutos no hemos sabido leer e interpretar lo que el rival ofrecía y lo que nosotros tendríamos que haber hecho para intentar desmontar la estructura que ellos tenían».

Cuestionado por lo que más le faltó al Barakaldo en este encuentro, Larrazabal fue claro. «Profundidad». «Tan solo tuvimos una ruptura de Álvaro Barbosa, que probablemente ha sido, junto con Rodrigo Sanz, uno de los más rápidos del partido. Cuando a un jugador que tiene unas cualidades no le das balón para que las ofrezca, evidentemente ya estás cohartando o limitando bastante las posibilidades del equipo», afirmó. Larrazabal también quiso recalcar que aún quedan muchas jornadas por delante y que tratarán de «revertir» esta situación el sábado en Irún. «Cabeza arriba, esto ocurre», sentenció.