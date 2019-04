«Necesitamos más desparpajo, más ímpetu y más intensidad», afirma Larrazabal

El Barakaldo empata a uno ante el Tudelano y Aitor Larrazabal no se ha mostrado del todo satisfecho con el punto cosechado, ya que los fabriles todavía permanecen «con la necesidad de conseguir los tres puntos, porque cada vez quedan menos jornadas y todo se comprime en la clasificación», ha apuntado. El técnico de Loiu ha culpado a la parcela ofensiva y a la efectividad de no poder alzarse con el triunfo. «Durante el partido, hemos tenido fases bastantes buenas pero con muy poquita presencia ofensiva», ha indicado. A su vez, ha reiterado que «si al portero contrario no le chutas durante todo el primer tiempo, algo no estamos haciendo bien». Larrazabal ha sido tajante y ha reconocido que «necesitamos más desparpajo, más ímpetu y más intensidad para ganar los partidos».

Asimismo, en ese aspecto ofensivo ha tachado de «baja importante» la de Dopi. El jugador sufrió una herida en la tibia en la sesión del miércoles y se ha perdido el encuentro, a pesar de que fuera a actuar de inicio, tal y como ha comentado el míster de los fabriles. Hoy con Sergio Benito y Fran García en punta de ataque, «no conseguimos en la parte ofensiva tener más presencia y ser más protagonistas», ha incidido.

El tanto del Tudelano viene «de una jugada desafortunada en defensa» de los gualdinegros y Larrazabal ha culpado también a Viorel. «Creo que nuestro portero podría haber hecho un poco más», ha manifestado. Acto seguido, ha explicado que «nos tenemos que mirar el ombligo todos más, aquí cualquier error te condiciona».

El gran protagonista de este duelo ha sido Xabi Galán. El capitán ha vuelto a disputar un partido seis meses después y ha completado los 90 minutos. El entrenador ha hecho público que «tras la lesión de Manel Royo, esperábamos a Xabi Galán como agua de mayo». Asimsimo, le ha felicitado por su vuelta y le ha alabado como futbolista. «Es uno de los ejemplos de trabajo y profesionalidad que tenemos en el vestuario», ha comentado.