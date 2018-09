La juventud impulsa arriba al Barakaldo Sergio Benito, el más joven del grupo y el máximo artillero en liga con tres dianas. / Pedro Urresti Segunda B El conjunto fabril cuenta este curso con la delantera más joven de los últimos años, con una media de edad que ronda los 22 LAURA GONZÁLEZ Barakaldo Martes, 25 septiembre 2018, 17:28

Juventud, divino tesoro. El Barakaldo ha encomendado a ella esta temporada su parcela ofensiva, contando el club gualdinegro este curso con la delantera más joven de los últimos años. Y es que la media de edad de los cinco arietes que conforman la actual plantilla, todos ellos incorporaciones de este verano, ronda los 22 años de edad. Jugadores con mucho arranque, velocidad, desparpajo, control y pegada, que ya han fabricado cinco de los siete tantos que han permitido a los de la Margen Izquierda sumar tres victorias y dos empates en lo que va de liga en estas cinco primeras jornadas.

De todos ellos el más 'veterano' es Fran García, con 25 años. El madrileño, que llegó procedente del Unión Adarve, conjunto de la capital, fue uno de los más destacados el pasado domingo en la victoria por la mínima ante el Arenas, aunque el gol lo certificó Sergio Benito, el pichichi gualdinegro, precisamente el más joven de todos ellos. El también madrileño, nacido en el 99, lleva ya tres dianas. La primera de ellas la transformó en la jornada inicial, trece minutos después de saltar al verde, como primer recambio frente al Oviedo B. «Es un jugador al que se le ha fichado precisamente para eso, por su agilidad y rapidez en el área. Ha sido el más listo», declaró Aitor Larrazabal tras el partido. Cedido por el Rayo, sus buenas cualidades y trabajo le han hecho desde ese momento ganarse un hueco en el once titular.

Dopico espera lograr asomar la cabeza. El de Erandio, a sus 23 años, ha sabido aprovechar al máximo las oportunidades que la ha dado el técnico fabril, que de momento ha confiado en él como revulsivo. El ex del Bilbao Athleltic fue quien golpeó primero en la desafortunada eliminatoria de Copa ante el Mutilvera en Lasesarre, abriendo también el marcador en Miranda y cerrándolo ante el filial de la Real Sociedad, con el 2-0 ya en el tiempo de añadido.

Veintiún años tienen tanto David Toro como Oliver Sarkic, quienes también forman parte del Barakaldo en calidad de cedidos. Este último fue el que cerró la plantilla en el mercado de verano, procedente del Leeds United de Marcelo Bielsa. Ya se ha estrenado en convocatoria, esperando aún su debut. El que sí sabe ya lo que es jugar con la camiseta gualdinegra es Toro, una de las perlas del Cádiz, aunque solo ha acumulado unos minutos en su estreno en el choque copero.

Una delantera sin sobrada experiencia pero con grandes dosis de ambición que, de momento, junto con el resto de la plantilla, está llevando arriba al conjunto vizcaíno, que aún no sabe lo que es perder en liga, competición en la que no cae en casa desde el final de la temporada 2016/2017. «Tienen una media de edad muy corta y tampoco podemos meterles mucha presión porque no les va a venir demasiado bien», declaró hace apenas unos días Aitor Larrazabal a este periódico.

Antes, más veteranía

Como mediapunta o por las bandas está actuando este curso el vizcaíno David de Paula, quien a sus 34 años es el más veterano del vestuario fabril. Con un año más Alain Arroyo abandonó el club hace apenas unos meses, delantero que se vio relegado al banquillo por el poder de la dupla formada por Buenacasa y Vitoria. Este último, el pichichi de la temporada pasada, cumplirá el próximo mes de enero 29 años. Yurrebaso hizo las maletas un poco antes, en el verano de 2017, rumbo al Leioa, con 27 años. Además de ellos, la zaga gualdinegra también ha estado ocupada estos últimos años por jugadores más o menos curtidos como Ito, Gerardo Carrera, Joseba Arriaga, Jon Orbegozo, Diego Torres o incluso Jon Pérez 'Bolo', quien decidió retirarse como futbolista en el Barakaldo con 35 años.