«Los jugadores han trabajado como jabatos para conseguir este premio», alaba Larrazabal 03:30 El Correo El entrenador del Barakaldo mostró su alegría al lograr el objetivo y clasificarse matemáticamente para los play-offs PERU OLAZABAL Barakaldo Domingo, 5 mayo 2019, 22:13

El Barakaldo disputará el play-off de ascenso y lo hará tras haber vencido al Amorebieta en Lasesarre en «un partido loco», tal y como ha afirmado Aitor Larrazabal. Los fabriles no han estado bien en el primer tiempo, como reconocía su entrenador, y se fueron dos goles por debajo al descanso, un castigo demasiado duro según Larrazabal. «El 0-2 nos ha condenado sobremanera porque creo que el partido no era para ir 0-2 ni mucho menos al descanso», ha señalado.

El técnico de Loiu apostó por un dibujo inédito con tres centrales y dos carrileros y no le salió del todo bien. «Hemos salido con un sistema parecido al del Amorebieta para intentar, en el hombre a hombre equipararnos, lo mejor posible», explicó. Por ello, tras el descanso cambió el sistema y volvió al 4-4-2. «Hemos vuelto a nuestro sistema habitual y les he dicho que era un partido nuevo», ha indicado. Ha sido entonces cuando el cuadro gualdinegro ha llevado a cabo «un segundo tiempo donde hemos hecho cuatro goles, que no habíamos hecho en toda la temporada». Larrazabal ha reconocido que el empate del Oviedo B ante el Izarra les ha empujado, además del apoyo de la grada.

Finalmente, con este resultado, el Barakaldo ya ha asegurado de forma matemática su clasificación para los play-offs de ascenso. «Los jugadores han trabajado como jabatos para conseguir este premio», ha apuntado el míster, que no se ha olvidado de David Cuerva y Álvaro Arencibia, que han participado en esta gesta, pero que dejaron el equipo por diferentes motivos. El primero de ellos salió en enero con destino Thailandia y el segundo abandonó el equipo recientemente para recuperarse de su lesión.