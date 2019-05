Proponen a Iñaki Zurimendi continuar como director deportivo Fernando Gómez Los promotores de la conversión a Sociedad Anónima Deportiva ya han iniciado las primeras conversaciones para mantener la actual secretaría técnica PERU OLAZABAL Barakaldo Martes, 7 mayo 2019, 19:03

Los tres socios y empresarios de Barakaldo que lideran la conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva han mostrado al director deportivo, Iñaki Zurimendi, su deseo de que continúe ligado a la entidad de la Margen Izquierda. El actual dirigente gualdinegro y exentrenador en varias etapas termina contrato esta campaña, pero los posibles futuros mandatarios le han expresado ya su satisfacción por la labor que ha ejercido hasta el momento y quieren que se mantenga realizando la misma tarea de los últimos cuatro años, según afirmó a EL CORREO el propio director deportivo.

Esta propuesta también incluye a Asier Sánchez, su segundo de a bordo. Zurimendi se incorporó a la secretaría técnica de Lasesarre en julio de 2015, tras la elección de Orlando Sáiz como presidente. Por lo tanto, ha confeccionado la plantilla de las últimas cuatro campañas. En este periodo, un total de 77 futbolistas han vestido la zamarra gualdinegra, dirigidos por tres entrenadores diferentes: David Movilla, Gonzalo Arconada y Aitor Larrazabal.

Prácticamente, se han visto obligados a formar una plantilla nueva cada temporada y los jugadores han dado resultados. En la 2015/2016, el equipo fue subcampeón de liga. Una campaña después, los fabriles pasaron muchos apuros y terminaron al borde del descenso en un año para olvidar a nivel deportivo e institucional. No obstante, la temporada mejoraron los números y terminaron sextos. Este curso, pese a otra desbandada general y un menor presupuesto que los 'gallos' del grupo, el equipo ha vuelto a clasificarse para los play-offs.

Así, la dirección deportiva ha logrado formar tres bloques que han participado en la Copa del Rey y dos que han disputado la fase de ascenso a Segunda División en un total de cuatro años.

Jesús María Isusi no ha confirmado esta información. Cabe recordar que el exdirectivo del cuadro fabril y sus socios no tienen el poder asegurado una vez se haya dado de forma definitiva la transformación a SAD, ya que el Consejo de Administración lo forman aquellos socios que reúnan el 51% de las acciones del club. No obstante, tienen todas las papeletas para dirigir al Barakaldo en los próximos años, debido a que ya aseguraron disponer de un millón de euros para formar el capital social del club.

Estos decidieron no presentar una candidatura en el plazo cerrado el pasado 25 de abril debido a que la actual Junta Gestora no había hecho público el informe de auditoría, por lo que será la propia Junta Gestora actual la que deba llevar a cabo el inicio de los trámites para la conversión. Sin embargo, pasadas tres semanas desde que se aprobó el comienzo de la tramitación por los socios, el club no han anunciado ningún avance en este proceso.