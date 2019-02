Iparra y Ferreiroa prevén un derbi disputado pese a las diferencias F. Romero Barakaldo - Cultural Durango Los mediocentros de Cultural de Durango y Barakaldo coinciden en que el partido se decidirá por el «acierto en las áreas» PERU OLAZABAL Barakaldo Jueves, 28 febrero 2019, 18:47

Una gran diferencia de puntos separa a Barakaldo y Cultural de Durango en la clasificación. Los fabriles son cuartos con 44 puntos y los blanquiazules ocupan el último puesto con 17. Aún así, los centrocampistas de uno y otro conjunto, Juanma Iparraguirre y Fernán Ferreiroa, no ponen la mira en la tabla y ambos están convencidos de que el duelo se decidirá por pequeños detalles.

Por un lado, Fernán, del Barakaldo, asevera que «la plantilla no tiene en mente que juega contra el último clasificado». «Somos conscientes de que cualquiera puede ganarnos, al igual que nosotros podemos ganar a cualquiera», amplia. Por otro lado, Iparra, de la Cultural, defiende que «la importancia del partido es mayúsculo y tenemos que salir a ganar sí o sí», a pesar de medirse a «uno de los grandes favoritos para acabar entre los cuatro primeros», según avanza él mismo.

Ninguno de los dos conjuntos atraviesa su mejor momento de forma en la actual campaña. El cuadro fabril acumula cuatro derrotas en sus últimos seis choques, donde también ha firmado las tablas contra el Mirandés (1-1) y ha vencido al Izarra (1-0). No obstante, el mediocentro gallego comenta que «a pesar de que pueda parecer que el equipo está en un mal momento por los últimos resultados, no es así» y señala que en los dos últimos choques, el equipo ha recuperado sensaciones, al batir al Izarra y al «competir de tú a tú contra el Racing en su campo». «La moral y las fuerzas en el vestuario están intactas», añade. Asimismo, cree que el derbi de Lasesarre «es una buena oportunidad para volver a ganar y reafirmar que el equipo está bien».

Los de Tabira están sufriendo en su regreso a la categoría de bronce. Están ubicados al final de la tabla y se encuentran a diez puntos de las posiciones que otorgan la permanencia. Muchos podrían darles por muertos, pero Iparraguirre garantiza que «no tenemos la sensación de que hayamos descendido ya y de que ya no tengamos ninguna posibilidad». Aun reúnen «muchísima esperanza», comenta. Sin embargo, la actual racha de resultados no acompaña a los durangarras. El último triunfo que cosecharon se remonta doce jornadas atrás, el 2 de diciembre ante la Gimnástica de Torrelavega. «Es frustrante trabajar duro para conseguir tus objetivos y ver que no llegan», asume el futbolista de Deba. Aunque incide en que continúan «con la ilusión intacta, trabajando duro para conseguir los tres puntos en cada partido».

El derbi, que se disputará el domingo a las 17:00 en Lasesarre, se decidirá por «el acierto» y la «puntería» de cara a gol, según apuntan ambos. Los dos futbolistas, que podrían verse las caras en la medular, estiman que la Cultural será quién procure hacerse con la posesión de balón. «Ellos tratarán de llevar la iniciativa», indica Ferreiroa, mientras Iparraguirre confirma que intentarán «controlar el juego». El Barakaldo tratará de incomodar el estilo de juego de los de Igor Núñez «con presión alta, intensidad y ritmo alto, que es nuestro punto fuerte», avala el fabril. Aunque la clave para hacerse con los tres puntos reside en las áreas. «Es importante marcar pronto, debemos ser más efectivos en ese ámbito», reconoce Ferreiroa. Iparraguirre, a su vez, relata la necesidad de «lograr ese plus de eficacia que necesitamos, tenemos que aprovechar nuestras ocasiones y no perdonar».

Ferreiroa, decisivo en el partido de ida

En el partido de ida ya reinó la igualdad, aunque la balanza cayó del lado visitante y los gualdinegros se hicieron con la victoria por 1-0, precisamente por un tanto de Fernán Ferreiroa. El gallego fue titular por segunda vez en aquel momento, por lo que la diana, que acabó dando los tres puntos a los de la Margen Izquierda, «realzó mi confianza», señala. Aquel fue el único gol que ha firmado el centrocampista hasta ahora, por lo que guarda un recuerdo «especial» de aquel duelo. Sin embargo, no cree que el próximo choque vaya a ser similar, debido a que Tabira es un campo de hierba artificial y se practica un fútbol muy distinto.

El hecho de que se trate de un derbi vizcaíno puede ser un condicionante importante para el aficionado, pero tanto Ferreiroa como Iparraguirre defienden que tiene la misma relevancia que cualquier otro encuentro de liga. «La mayoría de la plantilla es de fuera y tenemos que luchar todos los partidos por los tres puntos, así que los derbis son como un partido más en el que nos tenemos que dejar la piel», explica el del Barakaldo. «Tenemos mucha ilusión por jugar en Lasesarre, pero debemos controlar las revoluciones y seguir con nuestra idea de juego de siempre», replica el de la Cultural.