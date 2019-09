Iker Olaizola, sobre su reencuentro con la Real: «Es un partido muy especial para mí» Iker Olaizola se enfrenta este domingo a su exequipo. / Jordi Alemany El extremo izquierdo del Barakaldo se mide este domingo a la Real Sociedad B, equipo en el que ha militado durante toda su trayectoria hasta este curso PERU OLAZABAL Miércoles, 25 septiembre 2019, 17:16

El próximo domingo, el Barakaldo se verá las caras con la Real Sociedad B en Lasesarre a las 18:00 horas. Para la mayoría de la plantilla fabril, se trata de un partido más, una oportunidad para obtener los tres puntos y volver a la zona de play-off que perdieron la jornada pasada ante el Real Valladolid B. No obstante, Iker Olaizola es natural de San Sebastián y toda su trayectoria hasta ahora ha girado en torno a la Real Sociedad. Por ello, el extremo izquierdo declara que «al haber jugado toda la vida allí, es un partido muy especial para mí y es una fecha bonita, tengo muchas ganas de que llegue el fin de semana». «La Real me ha enseñado a ser futbolista, me han ayudado a crecer y solo tengo palabras de agradecimiento por la confianza que depositaron en mí», expone.

Iker Olaizola decidió dar el paso de salir de Zubieta durante este mercado estival. El futbolista donostiarra comenzó su andadura en la cantera txuriurdin con solo doce años en la categoría de infantiles y fue superando etapas hasta llegar al segundo equipo con 20 años. Ha formado parte de las filas del 'Sanse' en las últimas cuatro campañas y ha disputado un total de 102 encuentros con el filial realista, en los que ha anotado ocho tantos. El extremo izquierdo de 23 años recaló en el Barakaldo el pasado mes de julio. «Desde muy pequeño he estado en la cantera de la 'Real' y tenía ganas de vivir otra experiencia y estar en otro club», explica.

Su adaptación al cuadro fabril ha sido muy rápida, tal y como él mismo manifiesta a este periódico y en gran parte, se debe a la labor de los más veteranos. «En la Real siempre he estado con jugadores de mi quinta y ahora me ha chocado ver el contraste de edad que hay aquí y sobre todo, el apoyo y toda la ayuda que te facilita la gente veterana», señala.

El atacante gualdinegro valora positivamente el arranque de su nuevo club. «Estamos haciendo las cosas bien, estamos entrenando muy duro y a buen nivel. Esta es la línea que tenemos que seguir para poder sacar el máximo número de puntos posibles», afirma. Para cumplir con los objetivos y situarse en la parte alta de la tabla, subraya la trascendencia de que «Lasesarre sea un fortín y que al resto de equipos les cueste mucho sacar puntos aquí». Asimismo, considera que la plantilla todavía está lejos de su mejor versión y a su criterio, deben pulir varios aspectos como «entrar más enchufados en los partidos y ser más determinantes en ambas áreas».

Las claves para batir a la Real Sociedad B

Sobre su exequipo, Olaizola advierte de que «son jugadores técnicamente muy buenos y muy rápidos, en Zubieta insisten mucho en la posesión de balón y en tratar de generar ocasiones de medio campo para arriba». «Conozco a muchos jugadores y puedo asegurar que tienen muy buen equipo; además han empezado muy bien la temporada», amplía.

La Real Sociedad B ocupa la segunda plaza en la clasificación y se postula como uno de los rivales directos de los fabriles para situarse en los primeros puestos de la tabla. «Creo que van a estar arriba», sostiene el jugador donostiarra. Olaizola no destaca ningún nombre propio txuriurdin como amenaza para el próximo partido, ya que «cualquier jugador de los de arriba puede hacerte daño», garantiza.

Por ello, «tenemos que estar defensivamente muy atentos y no concederles espacios para que no jueguen cómodos. También tenemos que tener calma porque saldrán a tener el balón y tenemos que aprovechar las ocasiones que tengamos», concluye.