«Cuanta más gente haya en el campo, más nos van a ayudar a hacer las cosas bien» Pedro Urresti El portero del Barakaldo ha vivido su mejor año como profesional y ahora afronta el play-off «con ganas de hacer algo bonito con este club» PERU OLAZABAL Barakaldo Miércoles, 22 mayo 2019, 19:12

Viorel Boian reconoce que en la pretemporada se planteó salir del Barakaldo en busca de minutos. Sin embargo, en la actual campaña ha contado con la confianza plena de su técnico y ha disputado 36 encuentros íntegros, dejando la portería imbatida en un total de catorce ocasiones. El meta moldavo de 22 años deja las puertas de su futuro abiertas, aunque ahora solo piensa en afrontar la primera eliminatoria del play-off y destaca la importancia de llenar Lasesarre para obtener un resultado positivo a la ida.

¿Qué valoración hace de esta temporada?

Hemos hecho una temporada muy regular y muy buena. Hemos estado las 38 jornadas entre los cuatro primeros y eso significa que durante todo el año y, sobre todo en la primera vuelta, hemos estado muy bien.

Usted es uno de los cinco únicos futbolistas que continúan del año pasado. ¿Qué cree que ha cambiado esta campaña respecto a la anterior para que hayan obtenido el premio del play-off?

El año pasado había jugadores con bastante más calidad, que tenían mucha experiencia y recorrido en la categoría. Este año, en cambio, hay mucha gente que viene cedida y muchos futbolistas jóvenes, pero las ganas de demostrar y la ambición de cada uno nos ha ido llevando durante todas estas jornadas a entrar en play-off. Además, los cuatro veteranos, como son Carles Marc, Sergio García, José Picón y Xabi Galán, que son los líderes del vestuario, han unido al equipo y siempre han estado encima de los jóvenes.

Tanto en el Racing B como el año pasado ya en el Barakaldo no dispuso de mucho protagonismo. Sin embargo, esta temporada ha disputado 36 encuentros y es el futbolista con más minutos de toda la plantilla. ¿Cómo ha llevado este cambio de rol y asumir un papel importante?

Es una experiencia más. Yo nunca había vivido esta situación y al principio quería salir del club en busca de minutos, pero hablé con el míster y con Lafuente, y todo cambió. Lo he llevado bastante bien, con muchas ganas y con mucho hambre de demostrar, aunque es verdad que, según han ido pasando las jornadas, me he sentido más cansado y hemos quitado un poco de carga a los entrenamientos.

¿Qué consejos le da Iñaki Lafuente, una persona con tanta experiencia en Primera División?

Se agradece mucho tener una persona al lado que haya jugado tantos partidos en la élite, que sabe mucho de la profesión y se puede poner en tu piel. Iñaki Lafuente me ha ayudado un montón, tanto el año pasado, cuando apenas jugué cinco partidos, como éste. Siempre me dice que disfrute de cada entrenamiento y de cada partido.

¿Qué le supone a usted haber dejado catorce veces la portería imbatida esta campaña?

Para mí es un logro, porque ni en Tercera División lo había conseguido. Aunque soy consciente de que no es un logro mío solo. Esto es gracias a todos mis compañeros, no solo a los defensas, porque la solidaridad de todos ha hecho que tengamos esta solidez defensiva.

¿Cómo afronta ahora el play-off?

Pues, la verdad, con muchas ganas. Yo ya jugué un play-off con el Racing B para poder subir a Segunda B, pero no es lo mismo porque esta vez esperamos a 3.000 o 4.000 personas apoyándonos en la grada. Todos tenemos ganas de hacer algo bonito con este club y tengo mucha ilusión.

Es importante para ustedes que afición y equipo sean uno esta vez, ¿verdad?

Sí, la afición es el jugador número doce. Siempre nos han apoyado tanto en casa como fuera y ahora tienen que estar a muerte. Cuanta más gente haya en el campo, más nos van a ayudar a hacer las cosas bien en el campo. Cuando ellos nos empujan, nosotros nos venimos arriba y es una motivación extra para cumplir los objetivos todos juntos.

Aun así, va a ser complicado porque reciben a un rival con mucha potencial.

Nosotros vamos a luchar los 180 minutos a muerte. No somos favoritos, pero tampoco éramos favoritos contra los equipos grandes de la liga y hemos dado la cara. Contra el Hércules no va a ser menos. Somos conscientes de que tenemos posibilidades incluso de subir a Segunda y vamos a luchar hasta el final.

Acerca de su futuro, ¿se ve el próximo curso en el Barakaldo?

Todavía no he hablado nada. Sí es verdad que en su momento Iñaki Zurimendi me propuso una renovación y le dije que hablara con mi representante para yo centrarme en hacerlo bien en la temporada. Yo voy a escuchar al Barakaldo para ver qué me propone, pero las puertas están abiertas para cualquier cosa que pueda pasar.