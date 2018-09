Galán (Barakaldo): «Podemos ser un equipo muy a tener en cuenta» El capitán del conjunto fabril, esta semana tras un entrenamiento en Lasesarre. / Borja Agudo Segunda B El capitán gualdinegro, ya recuperado de su lesión, destaca el gran trabajo y la solidaridad de los fabriles este inicio de curso, cuya única «cruz» ha sido la Copa LAURA GONZÁLEZ Barakaldo Jueves, 27 septiembre 2018, 17:07

Para Xabi Galán (Bilbao, 1989) esta campaña no ha arrancado a nivel personal como esperaba. El capitán del Barakaldo se lesionó su hombro derecho en la tercera jornada, en la visita del 'Sanse' a Lasesarre, permaneciendo más de dos semanas fuera de las convocatorias. Una articulación que está siendo su caballo de batallas en los últimos años. El lateral izquierdo se encuentra ya preparado para regresar, aunque confiesa que irán «poco a poco». También es optimista en cuanto al equipo, al que ve «solidario» en el verde, cualidad con la que esperan seguir sumando los máximos puntos posibles.

¿Cómo está ahora mismo?

La verdad es que bien. Después del susto de hace un par de semanas parece que se ha normalizado todo. Tuvimos que hacer varias pruebas para ver el daño que había por dentro y, al final, no era muy grande. He estado dos semanas a la espera, reposando, y ahora ya estoy entrenando con el grupo y con confianza, pero iremos poro a poco.

De este mismo hombro (derecho) ya fue intervenido y le volvió a dar problemas en pretemporada.

Es el mismo que me está dando la lata estos años. Lo operamos el año pasado para ver si solucionábamos el problema, y parece ser que no del todo al volverse a luxar, pero fortaleciéndolo confiamos en seguir adelante.

Las lesiones marcan la carrera de un futbolista y, en su caso, ya se ha repuesto de alguna grave.

Tengo las dos rodillas operadas. La derecha fue por una rotura de menisco y la izquierda, una luxación de rótula que al final me tuvo todo el año en el dique seco. Tenemos que convivir con ellas y no le gusta a nadie lesionarse, pero si sabes tener bien la cabeza y sacarle su lado positivo se aprende de ellas y al final sales reforzado.

Por ser el único lateral izquierdo, su ausencia ha sido más que una mala noticia para Larrazabal, que se ha visto obligado a reconvertir la defensa.

Sí, pero he visto bien a mis compañeros. En Miranda jugó Raúl y estuvimos apoyándole y animándole, intentando darle unas pautas para que estuviese más seguro y tuviera confianza, y la verdad es que estuvo muy bien. En casa contra el Arenas lo hizo espectacular, y se lo dije. Se le vio mejor posicionado, más tranquilo, con más aplomo. Nos dio mucho.

En líneas generales, ¿cómo está viendo al equipo en este inicio?

Muy bien, tenemos varias cosas destacables. Somos muy solidarios y trabajamos mucho. Además somos un equipo al que le cuesta mucho que le hagan gol, y al esforzarnos tanto al final logramos tener ocasiones. Si logramos mantener la portería a cero tendremos mucho ganado. Podemos ser un equipo muy a tener en cuenta.

Ahora mismo el Barakaldo es cuarto. ¿El objetivo es ya mantenerse ahí arriba?

Ha sido un inicio de liga complicado, con dos salidas difíciles en las que hemos conseguido un punto en cada una de ellas. En casa no hemos perdido, salvo en Copa, que es la única cruz que le puedo poner al equipo, aunque lo dio todo. Lo que tenemos que hacer es seguir igual, semana tras semana, intentar sumar los tres puntos pero siempre con los pies en el suelo y pensando en el presente.

Y supongo que con la idea de dar continuidad a esa increíble racha en Lasesarre.

Eso tiene mucho esfuerzo y mucho trabajo detrás, tanto nuestro como del cuerpo técnico y de todos los aficionados. En casa somos fuertes porque estamos todos a una y vamos en la misma dirección. Es un punto a favor que tenemos.

Y eso que el césped no es que se encuentre en las mejores condiciones desde que arrancó la temporada.

Es un problema que lo llevamos arrastrando. Es una pena que en estadio como Lasesarre y un club como el Barakaldo tenga que estar lidiando con un césped que no está al nivel del club.

Brazalete

Usted es uno de los cinco jugadores que permanecen desde la temporada pasada, suma ya tres en el club, y este año se ha estrenado como capitán. ¿Cómo lo lleva?

No me cambia nada. Sigo siendo un miembro más de la plantilla que estoy para apoyar en todos los aspectos al club y al equipo. La capitanía me ha tocado porque soy el que más años lleva y la asumo con responsabilidad pero con total naturalidad, aunque reconozco que es un orgullo y me gusta poder salir al campo como capitán.

¿El hecho de ser lateral izquierdo hace que se entienda mejor con el entrenador, quien jugó muchos años a nivel profesional en esa demarcación?

Él llegó a jugar unas 15 temporadas en Primera y en esa posición, y en mi caso te puede guiar y ayudar más. Es de agradecer que esté dispuesto a compartir su sabiduría y conocimientos con el grupo.

Volviendo al equipo, ¿cómo espera el choque del domingo en Izarra? Un conjunto que también está arriba, con los mismos puntos que el Barakaldo.

Es una salida igual de complicada que Miranda o Logroño. Están invictos y han hecho un poco al revés que nosotros, han empatado en casa y han ganado fuera, pero eso no quiere decir que vayamos allí y vaya a ser un partido nada fácil.