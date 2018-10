Barakaldo Galán: «El hombro me está llevando por la calle de la amargura» Galán abandona Tabira el pasado viernes tras su lesión. / Fernando Romero Segunda B El capitán del conjunto fabril vuelve a lesionarse este curso en el brazo derecho, por lo que podría volver a tener que pasar por el quirófano LAURA GONZÁLEZ Barakaldo Lunes, 15 octubre 2018, 18:23

Un auténtico calvario. Eso es lo que está viviendo Xabi Galán esta temporada. El capitán del Barakaldo se vio obligado a retirarse el pasado viernes en Tabira, en el duelo ante la Cultural de Durango, justo cuando se cumplía la primera media hora de partido. Su maltrecho hombro, el derecho, se le había salido. La misma articulación que le mantuvo dos semanas atrás en el dique seco. «Fui a disputar un balón en largo con un jugador de la 'Cultu' y en un gesto, en el que haces para impulsarte, lo noté. Fui enseguida hacia donde estaban Santi e Imanol -fisio y médico del club-, porque ya sabía lo que había pasado», relata el defensa bilbaíno a este periódico. En apenas unos minutos ya estaba camino del hospital, un viaje más largo de la cuenta ya que al llegar al de Galdakao les enviaron a Basurto. «Pasaron muchas horas pero al final consiguieron ponerlo en su sitio», cuenta.

De momento, no sabe el alcance exacto de su lesión. Deberá de volver a pasar por el mismo proceso que ya completó cuando sufrió una luxación en ese mismo brazo en la tercera jornada. «Tengo que ir al traumatólogo, me enviará a hacer una resonancia y, ya con ella en la mano y los resultados, valoraremos lo que hay y decidiremos qué hacer». Y es que él mismo no descarta incluso tener que volver a pasar por quirófano. «Tenemos que ver el daño que se ha producido y qué es lo que nos recomiendan». Galán ya se operó de su hombro derecho el año pasado, con el objetivo de que no volvieran a ocurrirle este tipo de situaciones que ya había sufrido con anterioridad, pero lo cierto es que este curso, si se le suma otra pequeña luxación en pretemporada, ya van tres. «Al final le das vueltas y piensas de todo. Se supone que después de la operación las probabilidades son mínimas. Las hay pero disminuyen mucho, y ha vuelto a suceder. La verdad es que no es normal».

Una complicada situación que el lateral izquierdo, el único con el que cuenta el equipo, trata de llevar de la mejor manera posible. «Me está dando mucho la lata, el hombro me está llevando por la calle de la amargura, pero tengo que afrontarlo con alegría y para adelante. Después de pasar el luto el fin de semana, estoy otra vez con ganas de revertir la situación que se presente, sea la que sea, encarándola de frente», proclama. Una de las buenas noticias que recibió el pasado viernes fue la victoria de su equipo. Él mismo pudo ver el tanto de Fernán Ferreiroa, detrás de la portería, cuando se disponía a abandonar el campo camino de la ambulancia. El gol que supuso el triunfo del conjunto fabril ante el colista. «Una alegría que me llevé para el hospital. Este grupo que tenemos es muy fuerte y otra vez lo han vuelto a demostrar llevándonos los tres puntos fuera de casa. Eso nos está haciendo muy fuertes», se felicita.

Dar el callo

Una victoria, la quinta de esta temporada, que el técnico del Barakaldo Aitor Larrazabal se encargó de dedicarle al propio capitán gualdinegro una vez que terminó el derbi vizcaíno. Un triunfo que los de la margen izquierda necesitaban después de sufrir la primera derrota del curso ante el Racing, con la que pusieron, además, fin a la racha de imbatibilidad de Lasesarre casi año y medio después. «Nos fuimos con una sensación agridulce porque la última media hora contra ellos fue muy buena. Demostramos de verdad de lo que somos capaces, ante equipos superiores no nos venimos abajo y les encerramos en su campo. Teníamos que ganar para seguir enganchados arriba y yo no tenía ninguna duda de que este grupo iba a dar el callo en Durango». Galán asegura que los fabriles «no se van a achicar ante nada» y tratarán de seguir en la misma línea toda la temporada. «El sábado tenemos otra batalla contra el Vitoria (Ellakuri, 16.00 horas), e iremos con la idea de volver a traernos los tres puntos otra vez a casa», afirma rotundo.