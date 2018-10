Fernán Ferreiroa: «El Barakaldo era lo que estaba buscando» El gallego, a la izquierda, celebrando su gol ante la Cultural de Durango. / Fernando Romero Segunda B El centrocampista gallego, artífice del pasado triunfo en Tabira, reconoce que sobre el verde cuando se siente más cómodo es «tocando el balón» LAURA GONZÁLEZ Barakaldo Jueves, 18 octubre 2018, 17:15

Su gol supuso el pasado viernes un nuevo triunfo guadinegro, en este caso ante la 'Cultu'. Tres puntos muy buscados después de sufrir la primera derrota del curso en casa ante el Racing. Fernán Ferreiroa (Nigrán, Pontevedra, 1995) aprovechó muy bien su oportunidad, en su segundo encuentro hasta la fecha como titular. Criado en la cantera del Celta, llegó a estar a las órdenes del actual seleccionador español Luis Enrique, y también de Berizzo, técnico del Athletic, como miembro del filial celeste. Ahora afronta su segunda etapa lejos de Galicia, con la intención de seguir creciendo y triunfar en el Barakaldo.

-Hace mes y medio que llegó al Barakaldo. ¿Cómo ha sido su adaptación?

-Ha ido poco a poco, pero estoy totalmente adaptado y muy contento.

-Pasó un verano complicado, se quedó sin equipo después del descenso de la Segoviana.

-Fue un poco duro porque cosas que parecían ya cerradas no lo hicieron y el tiempo iba pasando. Lo viví con nervios porque el mercado se iba cerrando, pero al final pude caer en un club que era lo que estaba buscando, de Segunda B que aspirase a todo, y estoy muy feliz de haber acabado en el Barakaldo.

-Los dos últimos partidos fuera de casa ha sido titular. ¿Confía en seguir entre los once elegidos?

-Yo intento trabajar lo máximo para intentar ser titular siempre. Ha coincidido que ha sido en estos dos últimos fuera, y a ver si el próximo (el sábado ente el Vitoria) también confía el míster en mí. En casa, Lasesarre es un campo que dan ganas de jugar, va mucho con mi juego.

-Gracias a su gol el viernes, el Barakaldo pudo volver a la senda del triunfo. Un tanto que necesitaba usted y una victoria que buscaba el equipo.

-Lo más importante era conseguir los tres puntos, esta categoría va mucho por rachas y al final era importante que, después de perder contra el Racing, que digamos que podría ser esperado, aunque aspira a lo mismo que nosotros, no empezáramos seguido a perder puntos o partidos. Tuve la suerte de hacer yo el gol y por esa parte estoy muy contento, pero lo principal es que vamos sumando de tres en tres.

-¿Cómo está viendo al equipo en este inicio?

-Somos un conjunto muy sólido al que le hacen pocos goles y con gente arriba que en cualquier momento crea una jugada de peligro.

-Ahora, a tratar de mantener esa línea.

-En el vestuario ya lo hemos hablado y no nos hemos marcado ningún objetivo claro, sino alargar esta buena racha y quedar al final lo más arriba posible.

-Antes de recalar en el Barakaldo, ya había jugado en Segunda B en Galicia y también en la Segoviana pero, ¿nota algún cambio respecto al grupo o al fútbol que se suele practicar aquí?

-Siempre he jugado en el grupo I y aquí he notado que es un pelín más físico, pero al final esta categoría en general también lo es, y tampoco es que sea una diferencia abismal. Siempre hay grandes equipos en todos los grupos y, en general, es bastante parecido.

Pretemporadas de Primera

-Echando la mirada atrás, llegó a coincidir con Luis Enrique y con Berizzo en varias pretemporadas con el Celta, cuando formaba parte de su filial. ¿Cómo recuerda esa etapa?

-La primera fue con Luis Enrique, una experiencia increíble. Para mí es uno de los mejores entrenadores que yo he visto, y al final si ha llegado a ser seleccionador de España por algo será. Me dio la oportunidad de jugar en Do Dragao, en Oporto, contra 50.000 personas, y eso pase lo que pase se va a quedar ahí para siempre. Luego estuve dos pretemporadas con Berizzo, que es otra filosofía totalmente distinta, pero también un técnico muy 'top'. Estar con un equipo de Primera al final es como estar en una nube, fue muy especial.

-Una de sus cualidades es la polivalencia, se mueve bien por todo el centro del campo y el ataque, ¿pero en qué zona se encuentra más cómodo?

-Realmente todo lo que puede ser el mediocampo, de '8', de '10', incluso a veces he jugado en banda porque no soy nada lento. A mí lo que me gusta es tocar mucho el balón y donde más entre en contacto con él es donde mejor me encuentro.

-Ya ha dado alguna de sus píldoras a la afición pero, ¿qué Fernán Ferreiroa aún le queda por mostrar?

-Cuando ya empiece a entrar más en competición, un jugador muy dinámico al que le gusta mucho romper líneas conduciendo y con pase. Me gusta pisar área e intentar hacer gol, y eso intentaré demostrar, ayudando lo máximo al equipo.