«Hay que estar más preciso y ser más agresivo en la definición», exige Larrazabal
Lunes, 4 marzo 2019

El Barakaldo se impuso en el pasado encuentro a la Cultural de Durango, en un duelo en el que «nuestro juego no fue brillante y aun así fuimos bastante superiores», declaró Aitor Larrazabal. El técnico de los fabriles volvió a lamentar la falta de pegada de su equipo debido a que «en la segunda parte disfrutamos de varias ocasiones claras en las que podríamos haber cerrado el partido». De este modo, se mostró satisfecho con el rendimiento defensivo de su plantilla, pero cargó sobre de la puntería de sus hombres de ataque. «El equipo tuvo una solidez importante pero, un día más, no estuvimos acertados de cara a puerta». Respecto al trabajo en la medular, también señaló que erraron en la creación de juego, en la que «no ayudó demasiado el estado del terreno de juego». El césped de Lasesarre y su mala situación es un tema recurrente de Larrazabal a lo largo de todo el presente curso, puesto que no está a la altura de un equipo con serias opciones de pelear por el ascenso a Segunda División.

El triunfo del domingo en Lasesarre ante el último clasificado del grupo supuso el undécimo 1-0 de la actual campaña cosechado por los fabriles. Al cuadro gualdinegro no le tiembla el pulso a la hora de defender un resultado beneficioso por la mínima y se muestra muy cómodo en esta faceta. No obstante, «a los que estamos en el banquillo, nos gustaría tener algo de tranquilidad en algún partido, ganar por una renta amplia no estaría de más», manifestó el técnico de Loiu. Y es que el Barakaldo solo ha cosechado una victoria por más de un gol en esta temporada, frente a la Real Sociedad B en Lasesarre, en la tercera jornada de liga, hace ya más de seis meses.

No obstante, no existen dudas acerca del esfuerzo defensivo que vienen realizando los gualdinegros. «El equipo trabaja de una manera increíble en este aspecto, tenemos una consistencia y una solidez muy buena», apunta Larrazabal. Son ya trece porterías a cero las que acumulan en 27 jornadas, casi la mitad de los partidos disputados. Los fabriles han encajado veinte goles en esta campaña. Estos registros les colocan como el tercer conjunto con menos tantos en contra del grupo, empatados con el Mirandés y solo por detrás del Logroñés -con trece- y del Racing de Santander -17-.

El 'héroe' del encuentro fue Álvaro Barbosa. El extremo izquierdo no había anotado aún ningún gol en esta temporada y «estaba con un exceso de presión, porque casi todos los partidos que ha jugado, había tenido alguna», indica Larrazabal. El madrileño, que el año pasado anotó siete dianas con el Navalcarnero, no se ha reencontrado con el gol hasta disputar su vigesimocuarto partido con el Barakaldo en liga. De ahora en adelante, Larrazabal cree que podrá sumar más de cara a puerta, después de haberse «quitado ese peso de encima». «A partir de ahora, puede que tenga una definición más clara, sin esa mochila que en algunos momentos le lastraba», añade.

«Son tres puntos importantísimos que nos ayudan mucho a permanecer en esos puestos de privilegio», afirma Larrazabal. Y no solo eso, ya que el conjunto fabril ha sido el único de los equipos que ocupan la zona de play-off en alzarse con el triunfo esta jornada. El Racing de Santander cayó frente al Langreo por 2-1, el Mirandés empató contra el Real Unión (0-0) y el Logroñés pereció ante el Tudelano, también por 2-1. En estos momentos se encuentran a un punto del Logroñés, a siete del Mirandés y a quince del Racing. El técnico de los gualdinegros ve alcanzables tanto a los riojanos como a los burgaleses, ya que «están en nuestro nivel de puntuación», aunque señaló que su objetivo a día de hoy es «mejorar la posición que consiguió el Barakaldo la campaña pasada -sextos con 63 puntos- y disfrutar del puesto de play-off».

Los principales perseguidores de los fabriles en esta lucha se han quedado a cinco puntos tras la última victoria. Actualmente, el quinto clasificado es el Langreo, que viene de ganar al Racing. La Real Sociedad B suma la misma cifra de puntos que los asturianos tras firmar las tablas frente al Bilbao Athletic por 2-2. El Oviedo Vetusta perdió contra la Gimnástica de Torrelavega (2-1) y está a ocho puntos del Barakaldo, con un partido menos que disputará este miércoles ante el Sporting de Gijón B. El Leioa también tiene 39 puntos, igualados con el filial bermellón, y una unidad por debajo se encuentra el Bilbao Athletic. Aitor Larrazabal muestra la relevancia que tiene ampliar la renta respecto a estos conjuntos a nivel psicológico, debido a que ya no se ven en «una situación tan de riesgo».