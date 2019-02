«la escasez del gol en este equipo es manifiesta», lamenta Larrazabal 06:53 El Correo El técnico de los fabriles lanzó un dardo a la directiva del Barakaldo por no haber incorporado a ningún jugador en el mercado de invierno PERU OLAZABAL Barakaldo Domingo, 3 febrero 2019, 21:30

El Barakaldo empata frente al Mirandés (1-1) y suma «un punto importante», según Aitor Larrazabal. El míster de los gualddinegros mantiene que «hemos hecho méritos para algo más», pero lamenta la falta de «ocasiones claras», que han dispuesto. También ha querido reflejar el «esfuerzo encomiable del grupo», y ha querido mostrar la gran relevancia de este empate: «siempre es importante sumar y contra un rival como el Mirandés, el punto adquiere más valor».

Los fabriles han logrado, de esta manera, sacar fruto del encuentro tras empezar perdiendo. Únicamente han logrado dos puntos comenzando por detrás en el marcador. Empataron frente al Bilbao Athletic y han vuelto a firmar las tablas en el lance de hoy, por lo que ha acusado que «la escasez del gol en este equipo es manifiesta» y mantiene que seguirán trabajando para «tener alguna opción más en los partidos».

Asimismo, Aitor Larrazabal fue expulsado durante el encuentro e indicó que no sabía por qué había recibido la cartulina roja, que según el árbitro ha sido «por levantarle el banquillo», pero el técnico de Loiu espera que rectifiquen dado a que «ni le he faltado al respeto, ni le he insultado, nada de nada», mostraba.

También ha querido hacer un balance del mercado invernal, donde el Barakaldo ha vendido a David Cuerva, pero no ha incoporado a ningún jugador a sus filas tras la marcha del mediocentro madrileño. El entrenador de los gualdinegros se ha mostrado reacio a esta decisión del club, comentando que «no es una cuestión mía», ya que «yo he pedido lo que el cuerpo técnico cree que el equipo necesita y de momento no ha llegado nadie», ha declarado. «Si queremos que el equipo esté lo más arriba posible, estaría bien reforzarlo», ha añadido. A su vez, no cierra las puertas a un futuro fichaje, a pesar de que el mercado haya finalizando y ha expresado que «la directiva valorará qué es lo más importante y tomará una decisión».