Escalón importante para el Barakaldo en la lucha por el play-off Mireya López Real Sociedad B - Barakaldo El conjunto fabril visita Zubieta para enfrentarse a la Real Sociedad B en el que será «un partido complicado y atractivo», según Larrazabal PERU OLAZABAL Barakaldo Viernes, 25 enero 2019, 21:02

El Barakaldo se enfrenta este sábado a las 18:00 horas a la Real Sociedad B en Zubieta. El 'Sanse' es actualmente el décimo clasificado en la tabla, pero encadena una serie de buenos encuentros, por lo que Aitor Larrazabal defiende que será «un partido complicado y atractivo». Lograr el triunfo esta jornada es «muy importante», en palabras del técnico fabril, de cara a la lucha por los puestos de play-off.

El Sanse está en su mejor momento de la temporada. La llegada del nuevo año y del nuevo míster, después de que Imanol Alguacil se hiciera con las riendas del primer equipo, les ha sentado muy bien a los de Aitor Zulaika, actual entrenador, después de una primera vuelta agridulce. El técnico de Loiu piensa que «el patrón de juego, tras el cambio de entrenador, no cambia» y alaba el buen trabajo realizado por parte de los dos últimos técnicos de la entidad donostiarra. Tras el parón invernal, han batido al Izarra y a la Cultural de Durango, en su último choque, ambos con resultados muy abultados además -tres a cero el primero en Zubieta y uno a tres el segundo a domicilio-. Únicamente fueron derrotados por el Racing de Santander, incontestable líder del grupo, hace dos semanas por uno a cero, por lo que acumulan el mismo número de puntos que los fabriles hasta el momento en 2019.

Según Aitor Larrazabal, la Real Sociedad B es «un año más, un equipo muy dinámico, con jugadores con mucha calidad por dentro». Algunos de los destacados del filial son duda para este encuentro, dado a que es posible que entren en convocatoria con el primer equipo, como por ejemplo, Aihen Muñoz, Robin Le Normand, Ander Guevara o Roberto López, que ya han formado parte de los planes de Alguacil anteriormente. A pesar de ello, el míster de los fabriles afirma no estar preocupado por si estos estarán disponibles, dado que «cuánto más grande sea el equipo al que nos enfrentamos, nosotros crecemos en confianza y en autoestima», manifiesta.

Sea cual sea el once que elija Zulaika, «es un rival a tener en cuenta», mantiene Larrazabal. «Ellos tendrán la posesión del balón, pero a veces se les puede generar ocasiones a la contra», añade. El entrenador cree firmemente en sus posibilidades, ya que mantiene que han «trabajado suficientemente bien para afrontar el partido con garantías». Una jornada más, expresa que la clave que determinará el duelo será el acierto de cara a gol: «Tenemos que tener un porcentaje alto en la definición para llevarnos la victoria».

Sin embargo, el 'Sanse' no está cuajando grandes resultados en su feudo. En once duelos, han obtenido cinco triunfos, dos tablas y cuatro derrotas, números que le sitúan como el noveno mejor local del grupo. No son malos registros, pero esta vez reciben al mejor visitante de la liga, al acumular siete victorias, dos empates y dos derrotas a domicilio. En Lasesarre, los fabriles obtuvieron los tres puntos al ganar por dos a cero en un enfrentamiento en el que «ellos tuvieron más posesión y nosotros golpeamos dos veces, creo que éste va a ser un partido parecido», indica el entrenador de los gualdinegros.

El míster de los fabriles no podrá contar con la presencia de Sergio Benito para este choque, que todavía arrastra molestias, por lo que los de la margen izquierda vuelven a perder a su máximo artillero. Tampoco estará disponible Manel Royo tras la expulsión por doble amonestación en el pasado encuentro ante el Logroñés. Vuelve José Picón después de cinco partidos de baja por su lesión en los isquiotibiales.

A pesar de que todavía falten diecisiete jornadas para el término de la campaña, Larrazabal sostiene que el duelo es «muy importante» de cara al objetivo final de la temporada: «Los puntos empiezan a ser más importantes si cabe, aunque todavía queda un mundo». En estos momentos, la parte alta de la tabla está muy apretada con Mirandés y Barakaldo empatados con 40 puntos, con Logroñés y Leioa como grandes perseguidores a tan solo tres unidades. El entrenador afirma que en septiembre habría firmado esta situación y que todo es causa del fruto del trabajo de su plantilla, de la que está totalmente satisfecho: «Voy al fin del mundo con el grupo que tenemos», declara.