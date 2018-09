La efectividad fabril decanta el derbi en Lasesarre Talledo atrapa la pelota ante la presencia de varios jugadores. / Jordi Alemany Barakaldo 1-0 Arenas El Barakaldo saca petróleo del tempranero gol de Benito ante un Arenas que logró despertar en la segunda mitad LAURA GONZÁLEZ Barakaldo Domingo, 23 septiembre 2018, 21:17

El primer derbi vizcaíno del curso en Lasesarre dio continuidad a la racha de imbatibilidad que posee el feudo gualdinegro desde el final de la campaña 2016-2017. Y es que el Arenas, que llegaba con ganas después de lograr su primer triunfo de la temporada ante la 'Cultu', se unió a la lista de víctimas del Barakaldo en un choque que tomó dirección apenas unos instantes después de que arrancara, con el tempranero gol de Sergio Benito en el minuto 5, un disparo cruzado al borde del área después de zafarse de un defensa, que dio alas a un conjunto gualdinegro que llevó la iniciativa durante la gran mayoría del duelo.

El joven ariete, junto con Fran García, fue una pesadilla para la zaga arenera. Los de la margen derecha, por su parte, trataban de buscar a Etxaniz arriba, pero los primeros veinte minutos estuvieron más pendientes de despegarse las camisetas gualdinegras de encima que de mirar a la portería contraria. Al cuarto de hora de juego, Barbosa falló un claro mano a mano con el veterano Txemi Talledo. Poco después lo intentó Fran García, tras un balón colgado desde la derecha por Óscar Prats, pero su disparo se le fue demasiado alto.

1 Barakaldo Viorel, Raúl Hernández, Óscar Prats, Picón, Erik Ruiz, Carles Marc, Barbosa (Toni Sánchez, min.82), Cuerva, Sergio Benito, Fran García (Dopico, min.68) y David de Paula (David Toro, min.65). 0 Arenas Talledo, Celador (Jordan Sánchez, min.61), Llerena, Luis Martínez (Dani López, min.46), Markel Lozano, Ian Uranga, Espinosa, Aitor Ramos (Jon Urquiza, min.76), Etxaniz, Zamorano y Gayoso. goles: 1-0, m. 5: Sergio Benito. árbitro: Pérez Fernández. Amonestó a Picón y Carles Marc por el bando local y a Luis Martínez, Talledo y Llerena por el visitante. Expulsó en el 83 a Markel Lozano por doble amarilla. incidencias: Estadio de Lasesarre, ante unos 1.300 espectadores.

A los de Jabi Luaces apenas les duraba un suspiro el balón en los pies. No lograban finalizar las jugadas y tampoco encontrar los huecos necesarios para poder hacer circular el balón. Empezaron a desquitarse del ímpetu local cumplida la primera media hora de partido, con un par de saques de esquina que, sin embargo, no supusieron un gran peligro para los de Larrazabal. En el 36, Barbosa volvió a poner a prueba a Txemi Talledo, exgualdinegro que participó en el regreso del Barakaldo a Segunda B en 2012 y al que parte de la grada de Lasesarre volvió a mostrarle su cariño.

De ahí hasta el final de la primera mitad, los fabriles recuperaron la imagen del arranque, impulsados por los aplausos de los aficionados, a los que les gustaba lo que veían sobre el verde. Tras el descanso, Luaces fue el primero en mover fichas, sustituyendo al central Luis Martínez, el único amonestado por los visitantes hasta ese momento, por Dani López, lo que les hizo echarse más hacia arriba, aunque el Barakaldo continuaba también atacando. En el 50 Sergio Benito conectó de cabeza un centro de Fran García desde la izquierda, pero no logró ver portería.

Polémica final

El Arenas esperaba paciente su momento, jugando sus bazas, con Aitor Ramos intentando llevar la batuta desde el dentro del campo, pero los locales a nivel defensivo se mostraron muy seguros. Tanto fue así que la primera ocasión de peligro de los visitantes no llegó hasta el minuto 74, después de que Etxaniz se encontrara con un balón en la frontal del área tras uno de los pocos desbarajustes atrás de los locales. Lo que no pudo el delantero exgualdinegro sin embargo fue aprovechar esa ocasión para llevar la igualada al marcador ya que su disparo, casi a puerta vacía, fue sacado in extremis por Picón prácticamente en la misma línea de gol. Diez minutos más tarde el Arenas se quedó con diez, tras la segunda amarilla de Markel Lozano. En la recta final Dopico, el pichichi local, a punto estuvo de aumentar la renta. Etxaniz volvió a probar fortuna de cabeza, casi en el tiempo de añadido. Un derbi que terminó con un nuevo triunfo de los de Larrazabal y con polémica por la no expulsión de Talledo después de cortar un balón en el suelo con la mano fuera del área.