Dopico aprovecha su oportunidad Jon Ander González Dopico, en el duelo en Lasesarre ante el Langreo. / Mireya López Segunda B El delantero vizcaíno, titular en los últimos tres encuentros del Barakaldo y artífice del triunfo ante el Langreo, ha sabido hacerse con un hueco en el once LAURA GONZÁLEZ Barakaldo Lunes, 29 octubre 2018, 16:45

Empezó viendo el inicio del curso del Barakaldo desde el banquillo, esperando el aviso para calentar y la llamada posterior para entrar al terreno de juego, pero en las últimas jornadas el rol de Dopico ha cambiado en el conjunto fabril. Y es que el ariete de Erandio ha sido el elegido por Aitor Larrazabal en los tres últimos partidos para ocupar el puesto de delantero centro, logrando sumar el domingo en Lasesarre su tercer tanto en Liga, con el que le dio los tres puntos a la escuadra de la Margen Izquierda, colíder del grupo con el Racing, el único conjunto que le ha doblegado hasta el momento en el campeonato doméstico.

Un jugador al que le gusta ganar la espalda a la defensa y que se desenvuelve a las mil maravillas en los últimos metros. Además, va muy bien por alto, como demostró precisamente ante los asturianos, ante los que anotó su última diana con un cabezazo después de un centro desde la izquierda, tras ganar la partida al meta Adrián Torre. El propio ariete declaró a este periódico, hace aproximadamente mes y medio, que para él lo importante es «poder participar y ayudar al equipo al máximo», intentándolo hacer bien «para poder jugar los máximos minutos posibles».

Cuestionado Aitor Larrazabal al término del partido sobre la presencia del vizcaíno en los últimos onces, en detrimento de Sergio Benito, el técnico gualdinegro fue claro, lanzando quizás un mensaje a quien venía ocupando hasta el momento su puesto. «Dopi me está demostrando en los entrenamientos que necesitaba y quería un puesto en el once y creí conveniente hacerlo en Durango. Su rendimiento está siendo bueno y, por lo tanto, aquí no es fácil jugar. Tenemos algún miembro de la plantilla que ha jugado poco y la gente quiere más», declaró, remarcando que las ganas de hacerse con un puesto en la alineación se muestran en cada una de las sesiones durante la semana. «Trabajo, esfuerzo y sacrificio son matices que son innegociables en este equipo, y en este momento algunos aprovechan sus oportunidades».

Tras el descanso

Precisamente con el tanto del domingo Dopico iguala a Sergio Benito como máximo artillero del Barakaldo, con tres dianas en Liga y una en la Copa del Rey. En esta última competición fue donde se estrenó como goleador gualdinegro, en la prórroga, antes de que la Mutilvera empatara el encuentro y se llevara la eliminatoria desde el punto de penalti. En esa misma semana, el de Erandio anotó el 2-0 ante el 'Sanse', sobre la bocina. Y siguió en racha ya que en la siguiente jornada el delantero procedente del Bilbao Athletic adelantó a los fabriles en su visita a Anduva, un cuarto de hora antes de que el Mirandés devolviera las tablas al marcador.

Todos sus tantos los ha firmado en la segunda parte y, salvo el de esta pasada jornada, minutos después de salir al campo. Ante el Langreo formó en la delantera junto a Sergio Benito, después de que éste entrara en sustitución de Fran García en el minuto 65, quien se había movido por la mediapunta, tras comenzar el partido por la banda derecha, con Villacañas en el otro carril. Esta jornada habrá que ver si Larrazabal vuelve a optar por Dopico en la visita el domingo al Sporting B (Mareo. 12 horas), donde de nuevo los fabriles volverán a tratar de asaltar el liderato, esperando un pinchazo del Racing.