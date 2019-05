Derbi vital para los objetivos de Barakaldo y Amorebieta Mireya López Barakaldo-Amorebieta Los fabriles buscan certificar su clasificación al play-off y los azules ahora pelean por entrar en Copa PERU OLAZABAL Barakaldo Sábado, 4 mayo 2019, 14:33

Este domingo, a las 18:00 horas, Lasesarre será testigo de un duelo «determinante» para las aspiraciones del Barakaldo y del Amorebieta, tal y como lo han descrito los técnicos de ambos escuadras . El cuadro fabril lucha por mantener la cuarta plaza y certificar, de una vez por todas, su clasificación para el play-off de ascenso. El conjunto zornotzarra, mientras, tras completar una brillante segunda vuelta, ya se ha liberado de la posibilidad de caer a los puestos de descenso y ahora opta por colarse en la Copa del Rey. Todo apunta a que se vivirá un derbi muy abierto y de gran intensidad.

El Barakaldo afronta el encuentro un momento agridulce. Los gualdinegros no están completando una buena segunda vuelta y han visto 'peligrar' esa posición privilegiada en la que viven instalados desde la primera jornada del campeonato. Han tenidos dudas, muchas veces achacadas a la juventud de la plantilla. Aunque Aitor Larrazabal indica que sus pupilos «están concienciados al cien por cien». «Tanto jóvenes como veteranos saben que no es una casualidad estar 36 jornadas en play-off, es fruto del trabajo bien hecho y de la regularidad», amplia. Asimismo, los fabriles llegan reforzados a este choque tras conseguir la pasada jornada «una victoria contundente aunque con cierto suspense» frente a la Gimnástica de Torrelavega en El Malecón (1-3). Este triunfo ha supuesto «el volver a recuperar esa confianza, que no se había perdido pero que, a falta de tan poco, podía generar alguna duda», ha reconocido su entrenador.

El Amorebieta, por su parte, atraviesa una gran dinámica en esta segunda vuelta. Es el tercer mejor equipo de este periodo y ya ha demostrado ser capaz de hacer frente a conjuntos de la talla del Racing de Santander, Mirandés, Oviedo B o Bilbao Athletic. En su anterior cita, lograron una victoria holgada ante la Cultural de Durango (3-0). Los azules prácticamente ya han cumplido con el objetivo de salvar la categoría. Matemáticamente ya han evitado el descenso directo y, a falta de tres jornadas, nueve puntos les separan del Real Unión, que está en el puesto de play out. Aun así, Íñigo Vélez asevera que «bajo ningún concepto nos vamos a relajar». «El equipo sale cada semana a muerte porque sabemos que hemos llegado aquí dándolo todo», argumenta. El objetivo de los de Urritxe ahora es clasificarse para la Copa del Rey, para lo cual es clave vencer este domingo. «Llegamos en un buen momento contra un gran rival, en una situación en la que los dos necesitamos ganar. Nosotros para seguir en esa posición que nos clasifica para la Copa del Rey y ellos para seguir en play-off», declara el técnico de los azules.

Ambas escuadras cuentan con casi todos sus efectivos disponibles para esta cita. El Barakaldo cuenta con la baja de Manel Royo y el Amorebieta con la de Zarrabeitia. Según Larrazabal, «va a ser un partido abierto dónde se enfrentarán dos buenos equipos». El de Loiu califica este compromiso como «el partido más importante de la temporada en estos momentos» y expresa que, para él, parten desde la máxima igualdad. Vélez, sin embargo, cree que «el favorito es el Barakaldo, que juega en casa y va por delante de nosotros en la clasificación». Aunque insiste en que para ellos, no tienen ningún tipo de trascendencia los favoritismos. «Nosotros favoritos hemos sido pocas veces. Cuanta más exigencia tenemos, mejores respondemos», comenta.