Decisión histórica para el futuro del Barakaldo

Los socios desean conocer a los integrantes del proyecto

Los socios y socias del club gualdinegro piensan que la conversión saldrá adelante y ven con buenos ojos que la entidad aumente su músculo financiero, pero el hecho de desconocer quiénes son los miembros que están detrás de este proyecto, les produce desconfianza. Jaime Cortazar, ex jugador y ex directivo del equipo relata que tiene «sentimientos encontrados», debido a que cree que «es la mejor salida que hay», pero a su vez alega que existe «cierto temor», por no saber los nombres de todos los que encabezan el proyecto . El historiador apunta que «en esto, la mayoría de gente veterana coincidimos». Xabi Zubiaurre, socio y peñista de Bultza Taldea también afirma que «la mayoría va a votar por la SAD, porque la gente que no está tan favor, no va a votar que no, al ver que no hay nadie que haya querido hacerse cargo del club». Este socio añora la presentación de una Junta Directiva, debido a que de esta manera, «se habría sabido realmente lo que piensa la masa social».