Se confirman los peores presagios sobre la lesión de Josué Medina: seis meses de baja

Josué Medina, en un partido. / E.C. El extremo tinerfeño se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en el partido contra el Leioa PERU OLAZABAL Miércoles, 18 septiembre 2019, 17:50

Pésimas noticias para el Barakaldo y Josué Medina. El extremo derecho cedido por el Tenerife se perderá los siguientes seis meses de competición por una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El futbolista tinerfeño estaba llamado a ser una pieza clave en el ataque del conjunto dirigido por Hernán Pérez, pero una caída estrepitosa en el primer minuto de juego frente al Leioa ha provocado que el jugador tenga que pasar por quirófano y perderse más de la mitad del presente curso.

La reciente incorporación del Barakaldo está considerada como uno de los jugadores de más proyección de la cantera del Tenerife. De hecho, completó la última pretemporada con el primer equipo de los blanquiazules. Josué Medina ya dejó destellos de gran futbolista en su estreno con la zamarra gualdinegra al anotar un tanto frente al Guijuelo y completar una brillante actuación. No obstante, la suerte no ha estado con él y no reaparecerá por los terrenos de juego hasta marzo del año que viene, aproximadamente.

El tinerfeño ha anunciado su lesión por redes sociales garantizando que no se iba a rendir. «Hoy es un día difícil, se confirma la lesión de rodilla… Un bache más en mi vida, pero bueno, cuántas veces me habré dicho llorando no puedo más y oye, he podido, así que está vez no va a ser menos. Gracias a todos por los mensajes recibidos, volveré más fuerte que nunca», ha asegurado.