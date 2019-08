Carles Marc, nuevo coordinador de la preparación física de juveniles y cadetes del Barakaldo Carles Marc, en Lasesarre el día de su presentación. / E. C. Además de ser uno de los capitanes del primer equipo, el mediocentro asume también un puesto en las categorías inferiores PERU OLAZABAL Miércoles, 28 agosto 2019, 17:44

Carles Marc, valenciano de nacimiento, ya es un baracaldés más. El centrocampista es el jugador más querido por la grada de Lasesarre debido a su garra, su entrega y su saber estar tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Estas cualidades provocaron que ya desde el curso pasado -su primera temporada en el Barakaldo- se convirtiera en uno de los capitanes del cuadro fabril. «Es algo que va surgiendo. Desde el primer momento que llegué al club, hubo un 'feeling' muy bueno con el propio club y el vestuario. Esto ha favorecido que asuma este tipo de responsabilidad, que no es más que intentar ayudar al resto de compañeros«, manifestaba el mediocentro en los micrófonos de Radio Bilbao. No obstante, los gualdinegros no se conforman con tenerle únicamente como capitán y han decidido nombrarle coordinador del apartado físico de los juveniles y los cadetes que conforman las categorías inferiores del club.

El propio jugador ha indicado a EL CORREO que su nueva función en el club era parte del acuerdo de renovación por dos años que firmó recientemente durante este mercado estival. El valenciano tiene la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y pondrá en práctica sus estudios en el conjunto gualdinegro, concretamente como coordinador de la preparación física del Juvenil B y los dos cadetes. Un cargo nuevo en el club que muestra los avances que están tratando de realizar los fabriles en sus categorías inferiores. Un cambio muy relevante en este aspecto es contar con la Ciudad Deportiva de San Vicente como campo de entrenamiento, tal y como afirmaba el mediocentro. «Este año se ha dado un paso importante en el crecimiento de la base pudiendo entrenar en San Vicente y unificando el campo de entrenamiento», señaló.

En la entrevista realizada este martes, Carles Marc fue ambicioso con el devenir del equipo esta campaña y prometió el máximo esfuerzo para alcanzar los objetivos. «Tenemos que estar a la altura de la historia del Barakaldo, que no es otra que pelear por lo máximo. Tenemos una responsabilidad con un escudo y con una historia y queremos estar lo más arriba posible», declaró. Asimismo, insistió en la relevancia de la conexión entre la grada y el equipo, que ya se dio el curso pasado. El de Valencia sostuvo que «el año puede ser bonito o no, pero queremos que todos estemos en el mismo barco, que haya una retroalimentación entre las dos partes y todos rememos a favor del Barakaldo«.

Vuelta al Municipal de Guijuelo

Tras haber logrado la victoria en el primer encuentro de liga, el cuadro fabril se enfrentará ahora al Guijuelo en el que será su primer envite a domicilio de esta campaña. Carles Marc conoce de buena mano a la escuadra salmantina, ya que militó en sus filas en la temporada 2016/17. «Tengo muy buen recuerdo del Guijuelo y me hace especial ilusión reencontrarme con algunos excompañeros y con el presidente, que me trató muy bien«, asevera a este periódico. Asimismo, asegura que el duelo será »muy complicado«, debido a que considera a los verdiblancos »uno de los equipos más fuertes del grupo«.