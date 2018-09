El Barakaldo vuelve a hacer sonreír a Lasesarre Los fabriles se han impuesto al filial txuriurdin en Lasesarre. / Miteya López Barakaldo 2-0 Real Sociedad B Los de Aitor Larrazabal se desquitaron del fiasco copero con un triunfo ante el 'Sanse' que les mantiene en la cabeza de la tabla. LAURA GONZÁLEZ Barakaldo Domingo, 9 septiembre 2018, 22:11

Era uno de sus principales objetivos, resarcirse cuatro días después de la debacle copera. Y eso fue lo que consiguió el Barakaldo de nuevo ante su público, solventar con un triunfo la visita del 'Sanse' a su feudo en la tercera jornada de Liga, competición en la que todavía no ha perdido, formando parte del grupo cabecero de la tabla.

Una victoria que se fraguó en la segunda mitad de un partido en el que Aitor Larrazabal puso en el once a Carles Marc y Víctor Villacañas, quienes aún no se habían vestido de gualdinegros esta temporada, debido entre otras cosas a las bajas con las que cuenta el técnico vizcaíno, que no hicieron más que crecer en el minuto 20, con la lesión de Xabi Galán, el único lateral izquierdo con el que cuenta el Barakaldo en estos momentos. Un inconveniente que obligó a Prats a cambiarse de banda, y a De Paula a pasar al lateral derecho, ocupando Toni Sánchez su posición en la mediapunta.

2 Barakaldo Viorel, Óscar Prats, Xabi Galán (Cuerva, min.20), Picón, Erik Ruiz, Carles Marc, Villacañas (Ferreiroa, min.69), Toni Sánchez, Sergio Benito (Dopi, min. 80), De Paula y Barbosa. 0 Real Sociedad B Zubiaurre, Petxarroman (Sola, min.74), Ekaitz Jiménez, Lapeña, Ozerinjauregi, Guevara, Thior Zourdine (Calvillo, min.69), Gorostidi, Celorrio (Unai Vega, min.63), Roberto López y Nais Djouahra. goles: 1-0 M.48 Villacañas; 2-0 M 93 Dopi. árbitro: Galech Apezteguia (comité navarro. Amonestó a Prats, Picón y Toni Sánchez por el bando local, y a Celorrio por el visitante. incidencias: Estadio de Lasesarre ante unos 900 espectadores.

Un encuentro en el que los de la margen izquierda mostraron su disposición de tener el balón y de llevar la iniciativa desde el arranque, pero el filial txuriurdin, con su gran dominio del balón, no cejó en su empeño de intentar llevarse los tres puntos de Lasesarre. Suya fue la primera ocasión, con una falta directa botada por Lapeña, cuando tan solo se habían cumplido cuatro minutos. Justo antes de la lesión de Galán, De Paula estuvo a punto de adelantar a los locales pero su disparo duro desde la frontal obligó a Zubiaurre a mandar el esférico a córner. Poco después también lo intentó Sergio Benito, con una volea.

Cumplida la primera media hora de juego, después de algún que otro balón perdido, tuvieron lugar quince minutos de idas y venidas con mucho peligro. La más clara de los fabriles fue una doble ocasión de Toni Sánchez y Barbosa, en el 35', con un disparo a bocajarro del primero y un cabezazo del segundo, que Zubiaurre se encargó de desbaratar magistralmente bajo palos. Los donostiarras también lo intentaron por partida doble, con un disparo de Celorrio y un rechace que quiso aprovechar Petxarroman en el 33.

Directos

El paso por los vestuarios le sentó bien al Barakaldo, y es que tres minutos después de la reanudación el cuadro gualdinegro ya se había adelantado en el marcador, con un cabezazo de Villacañas en el segundo palo tras un centro de Prats desde la izquierda. Los de Larrazabal se mostraron mucho más directos, hasta que en torno al minuto 60, la Real B le había ido arrebatando el balón cerrándole huecos sobre el césped. Esto trató de contrarrestarlo el técnico local con la entrada de Fernán Ferreiroa, centrocampista que en el 71', justo después de saltar al verde, probó la concentración del meta txuriurdin con un disparo que finalmente no tuvo demasiado peligro.

Al borde del final, Calvillo estuvo a punto de poner la igualada en el marcador, con un disparo que se le fue alto, pero el que sí atinó fue Dopi, ya en el tiempo de prolongación, ganándole la partida al portero visitante al culminar un contraataque. Un 2-0 que ya se repitió el pasado curso en el choque que midió a ambos en el mismo escenario. Un resultado que le da moral al Barakaldo para su visita a Miranda el próximo domingo a las 18:00 horas.