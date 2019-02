El Barakaldo, ante la salida más complicada Luis Ángel Gómez Racing - Barakaldo «Para los jugadores es un plus mostrarse en un escenario como éste», afirma Larrazabal PERU OLAZABAL Barakaldo Viernes, 22 febrero 2019, 19:08

El Barakaldo afronta uno de los encuentros más complicados de la campaña. El cuadro gualdinegro se mide al Racing de Santander en El Sardinero este sábado a las 19:00 horas. Los fabriles son conscientes de la dificultad que entraña este choque, ante un conjunto todavía invicto como local, que lidera la clasificación con una distancia holgada respecto al resto de equipos que conforman las posiciones de play-off. No obstante, los de la Margen Izquierda confían en sus posibilidades: «A sabiendas de que es una salida muy complicada, tenemos que ser más solidarios que nunca, estamos mentalizados por ello y vamos a pelear muchísimo», proclama Aitor Larrazabal.

Los de Lasesarre viajan a tierra hostil tras conseguir los tres puntos frente al Izarra (1-0). Una victoria que sirvió para «rearmar la confianza», tal y como relataba el míster, después de cuatro partidos sin saborear ningún triunfo. Asimismo, el técnico de Loiu dicta que los tres puntos cosechados ante los navarros han servido para vivir «una semana tranquila», ya que se han alejado de los equipos que vienen por detrás y disfrutan de una renta de seis puntos respecto a la Real Sociedad B, el Langreo y el Leioa, que son quienes ocupan los siguientes puestos. Por el contrario, son quince los puntos que les separan del líder.

Un Racing que sigue mostrándose intratable. Los cántabros acumulan seis triunfos consecutivos, los dos últimos con goleada por 4-0, contra el Vitoria y la Cultural de Durango. Larrazabal manifiesta que no ve a nadie capaz de rebatirle la primera plaza. Es más, declara que «es el gran favorito no solo para quedar primero, sino para lograr el ascenso a Segunda». Cuestionado por cuál puede ser el punto débil de este conjunto, el míster de los fabriles responde que «no sé si tienen algún fallo, por plantilla no se les escapa nada», «tienen dos jugadores por puesto de muchísima calidad y competitividad, por algo tienen estos números».

Los santanderinos han batido a once de los doce rivales que han pasado por su feudo. Únicamente el Oviedo Vetusta pudo arañarle un punto en la decimoctava jornada, en un encuentro que acabó 1-1. De todos modos, «los jugadores piensan en sacar algo positivo. Si no, no saldríamos de casa», indica Larrazabal. El entrenador asevera que se deben aferrar a la ilusión que genera esta cita para los suyos, dado a que «para los jugadores es un plus mostrarse en un escenario como éste». El objetivo de este duro enfrentamiento es «demostrar en El Sardinero que el Barakaldo es un equipo competitivo», según el técnico de los gualdinegros, que a su vez, expresa que el empate podría darse por bueno: «Nosotros vamos a intentar sacar los tres puntos, depende de cómo transcurra el partido, un punto puede ser bueno, nunca se sabe lo que va a ocurrir».

Por parte del conjunto fabril, viajan todos los disponibles. Solo Fran García pierde la oportunidad de disputar minutos debido a una microrotura que sufrió la semana pasada. Los montañeses pierden a su gran fichaje de este mercado invierno y a una de sus referencias en punta de ataque para esta cita, David Barral. El ariete sufre una lesión muscular en su pierna izquierda y no está en la convocatoria ofrecida por Iván Ania.

La clave para asaltar El Sardinero reside en que «en los primeros minutos no hagan gol y nosotros acertemos en las que tengamos, que las vamos a tener», asegura Aitor Larrazabal. Asimismo, el técnico del conjunto fabril certifica que no se verá a un Barakaldo encerrado que busque el empate: «Habrá momentos en los que habrá que presionar más arriba y momentos en los que habrá que estar más metidos, pero siempre pensando en que hay que hacer un gol, porque es lo único que nos puede llevar a conseguir los tres puntos».