El Barakaldo toma carrerilla

El Barakaldo volvió a la senda del triunfo el pasado domingo ante el Izarra, tras batir a los navarros por 1-0. De esta manera, termina con la racha de cuatro encuentros consecutivos sin conocer la victoria que arrastraba desde el pasado 13 de enero, cuando derrotaron al Oviedo Vetusta en El Requexón. «El equipo necesitaba volver a tener esa confianza», pronunció Aitor Larrazabal tras conseguir los tres puntos. Ahora los fabriles suman 44 y abren una pequeña brecha de seis puntos sobre los conjuntos que les persiguen en la clasificación.

El cuadro gualdinegro volvió a hacerse con la victoria con su resultado favorito de esta temporada: la victoria por la mínima. Es la décima ocasión en la que el conjunto fabril concluye de esta manera sus partidos, tanto fuera como en casa. No es ninguna novedad hablar a estas alturas de campeonato que el fuerte de la plantilla es el aspecto defensivo, ya que es la duodécima vez que los de la Margen Izquierda dejan imbatida su portería. Sin embargo, esta campaña todavía no han logrado anotar más de dos tantos en ningún encuentro, algo que no pilla por sorpresa a Larrazabal: «Hemos demostrado que no somos un equipo que vayamos a marcar tres o cuatro goles en un partido», expresaba.

El resultado cosechado por los de Lasesarre les afianza en la cuarta plaza, que veían peligrar en el último mes. Si durante un tiempo, las máximas amenazas para colarse en ese último puesto de play-off eran el Oviedo Vetusta y el Leioa, en las últimas semanas tanto asturianos como vizcaínos han desaprovechado las oportunidades que les han otorgado los gualdinegros para sobrepasarles en la tabla.

El filial del Oviedo, en sus últimos cinco choques, únicamente ha logrado un punto frente al Real Unión y ha perdido ante el propio Barakaldo (0-1), el Langreo (1-0), el Calahorra (1-0) y esta última jornada ante el Bilbao Athletic (4-1). Por otro lado, los azulgranas, que comenzaron el nuevo año con tres triunfos consecutivos, acto seguido se vieron abocados a la derrota en tres choques más, frente al Real Unión (0-1), el Bilbao Athletic (2-1) y el Tudelano (1-2). Esta jornada, al menos, han vuelto a puntuar contra la Gimnástica de Torrelavega, en un duelo que se saldó con tablas (1-1).

Estas malas dinámicas han hecho que el Langreo, que ya estaba consolidado en la zona media, y los filiales tanto de la Real Sociedad como del Athletic emerjan y se cuelen en esa misma lucha, con la aspiración de colarse en la zona alta. De hecho, la quinta plaza la ocupa la Real Sociedad B con 38 puntos, tras batir a cinco de los siete rivales a los que se ha enfrentado en 2019. Solo desfallecieron frente al Racing de Santander (0-1) y el Langreo (1-0). Estos últimos han hecho de su estadio un auténtico fortín, donde solo han perdido dos encuentros: contra el Mirandés en la jornada cinco (0-1) y en la jornada 12 frente al Sporting de Gijón B (0-2). En los seis partidos que han disputado los asturianos este año, han vencido a rivales de peso como el Oviedo Vetusta (1-0), el 'Sanse' (1-0) y el Arenas (1-0) este último domingo, han empatado ante el Gernika en Urbieta (1-1) y han caído frente a los todopoderosos Logroñés (1-0) y Mirandés (1-0). Actualmente, son sextos empatados a puntos con el filial txuriurdin y el Leioa.

El Bilbao Athletic continúa intratable en Lezama, donde han ganado diez de los trece encuentros que han disputado. Solo Logroñés y Cultural de Durango lograron un empate y el Mirandés ha sido el único equipo del grupo capaz de batir a los cachorros en su casa. En su última cita, arrasaron al filial bermellón por 4-1 y se han reenganchado a los puestos de arriba con 37 puntos, a pesar de ser los peores visitantes del grupo, con un total de cinco puntos en doce visitas. La novena plaza, tras su derrota ante los rojiblancos, la ocupa el Oviedo Vetusta con 36 puntos, aunque con un partido menos, ya que se aplazó el derbi que le enfrentará ante el Sporting de Gijón B el próximo 6 de marzo.