El Barakaldo suma un nuevo triunfo a domicilio
Un gol de Villacañas permite a los de Larrazabal ganar al Vitoria y mantenerse en la zona noble de la clasificación
MIKEL GARCÍA
Sábado, 20 octubre 2018, 19:04

El Barakaldo jugaba por segundo fin de semana consecutivo a domicilio y los de Aitor Larrazabal no fallaron. Como ya hicieron ante la Cultural, los fabriles volvieron a llevarse la contienda por la mínima. Un triunfo que les permite seguir firmes en los puestos de play-off. Pronto quedó claro que no iba a ser un duelo sencillo. A los barakaldeses les costó hacerse con el césped artificial de Ellakuri y la primera parte fue un claro ejemplo. Juego trabado y pocas ocasiones, aunque la más clara cayó del lado vizcaíno. Sin embargo en la segunda parte, los fabriles reaccionaron y gracias a un tanto de Villacañas certificaron el sexto triunfo del curso.

Los primero compases de encuentro resultaron de tanteo. Juego trabado en la parcela ancha y ningún equipo lograba imponerse. No fue hasta el minuto 15 cuando llegó la primera ocasión. Un córner favorable a los de Larrazabal, que un defensor peinó y el balón se estrelló en el poste. La acción, sin embargo, no terminó de despejar a los de Lasesarre, que no terminaban de encontrar fluidez en su juego. Y en esas fue el Vitoria quien pudo inaugurar el marcador. Obieta aprovechó un balón al espacio para plantarse ante Viorel, pero su disparo lo atrapó sin problemas el meta gualdinegro.

0 Vitoria Cebriá; Cipetic, Camús, Kaiser, Escoruela (Pina, m.85); Ribeiro, Txaber, López (Atienza, m.67), Regis, Lara (Urko, m.81); y Obieta. 1 Barakaldo Viorel; Agirrezabala, Antonio, Cuerva, Prats; Marc, Fernan, Villacañas (Toro, m.82), Fran García (Benito, m.73), De Paula; y Dopi (Sarkic, m.90). GOL 0-1, m.70: Villacañas. ÁRBITRO Gao Aladro (comité asturiano). Expulsó por roja directa a Txaber y por doble amarilla a Cipetic.

Poco más dio de si la primera mitad. El juego trabado se mantuvo y el encuentro no ganó en emoción hasta que se regresó de vestuarios. El Barakaldo comenzó a dominar el centro del campo y jugadores como De Paula o Villacañas comenzaron a rondar el área local. En un minuto, ambos gozaron de una ocasión para poner por delante en el marcador a los fabriles. Sin embargo, no estuvieron acertados y la respuesta del Vitoria no tardó en llegar. En un barullo en el área tras un saque de esquina que Viorel no logró atajar, llegó el aviso.

Expulsión y gol a favor

El partido cambió en el minuto 66. En un contragolpe, Villacañas fue derribado por Txaber. Una dura entrada que acabó con el centrocampista local en el vestuario. Y minutos después, el propio Villacañas anotó el único tanto del encuentro. Aprovechó un gran cambio de orientación de Dopi, para controlar en el área y batir a Cebriá.

A pesar del gol y de estar con uno menos el Vitoria no se amilanó. Y estuvo cerca de igualar. Sin embargo, las ocasiones más claras cayeron del lado fabril. Con los locales volcados y con dos jugadores menos, –Cipetic fue expulsado por doble amarilla–, Benito dispuso de dos mano a mano para sentenciar. Sin embargo, el joven delantero no estuvo acertado y el Barakaldo firmó un nuevo triunfo por la mínima.