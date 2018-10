El Barakaldo saca el máximo partido a su puntería Los jugadores gualdinegros celebrando el último triunfo logrado ante el Vitoria. / Barakaldo CF Segunda B El cuadro fabril, de nuevo colíder, es el conjunto de toda la categoría que más puntos ha logrado sumar hasta el momento con menos goles LAURA GONZÁLEZ Barakaldo Lunes, 22 octubre 2018, 17:08

Un equipo práctico. Ya se encargó de dejarlo claro Aitor Larrazabal antes de que diera inicio la temporada, y una vez que el balón empezó a rodar lo han refrendado sus propios jugadores sobre el terreno de juego. Casi dos meses después del arranque liguero, el conjunto gualdinegro sigue anclado en las primeras posiciones gracias, entre otras cosas, a su solvencia defensiva y a su carácter de grupo pero, sobre todo, a su máxima eficacia. Y es que los de la margen izquierda saben sacarle partido como nadie a cada tanto que fabrican.

De nuevo colíderes, tras su tercer triunfo consecutivo a domicilio y después del pinchazo del Racing en Mareo, pero con el golaverage perdido con los cántabros, el único rival que ha logrado este curso ganarles en liga, los gualdinegros son a día de hoy el conjunto de toda la Segunda B que más puntos ha logrado sumar con menos goles. Abonados a los triunfos por la mínima, repitiendo el 1-0 hasta en cuatro ocasiones, los de Lasesarre han sumado veinte puntos en las nueve primeras jornadas ligueras disputadas hasta la fecha, tan solo con diez dianas a su favor.

La Ponferradina, el cuadro que lidera la tabla global de los equipos de los cuatro grupos, aventaja solo en un punto al Barakaldo, pero con dos tantos más en su casillero particular. Racing, San Sebastián de los Reyes y Melilla son el resto de los que igualan a los vizcaínos en cuanto a puntuación, pero llegándoles a superar en puntería. En el caso de los santanderinos, hasta en ocho tantos, siete si nos fijamos en los números de los madrileños, quienes tratan de dar caza a los dirigidos por el exgualdinegro Jon Pérez 'Bolo' en el grupo I.

No se puede obtener más por menos. Aunque lo cierto es que los de Larrazabal no se conforman solo con esa pequeña ventaja, sino que en cada encuentro gozan de varias ocasiones claras que no logran transformar. Sin ir más lejos, este sábado en Ellakuri ante el Vitoria, Sergio Benito, pichichi gualdinero que ha visto comenzar los dos últimos partidos desde el banquillo, tuvo dos claras oportunidades para aumentar la renta con sendos mano a mano con el cancerbero local en los que no estuvo acertado en su definición final.

Concentración

El técnico del conjunto fabril ya fue cuestionado por este periódico acerca de este hecho en la previa de la pasada jornada. El de Loiu reconoció que jugar con un marcador más holgado a su favor les generaría grandes dosis de «tranquilidad» en el transcurso de los compases finales, para no ir tan apretados y poder madurar más el juego, pero por el contrario se mostró satisfecho de la respuesta que han mostrado los suyos en este sentido. «Es positivo porque demuestran que trabajan bien y que está concentrados hasta el final para no sufrir en demasía», declaraba, antes de resaltar que lo importante era el conseguir sumar puntos jornada a jornada.

El extremo madrileño Víctor Villacañas fue el artífice del último triunfo hasta la fecha del Barakaldo, precisamente quien abrió el marcador en la tercera jornada, en la única en la que el conjunto vizcaíno logró anotar más de un gol respecto al contrario, llevándose el derbi vasco ante el 'Sanse' por 2-0 con un tanto de Dopi ya en el tiempo añadido.