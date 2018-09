El Barakaldo, con respeto pero con ambición a Anduva Momento del partido que enfrentó a Mirandés y Barakaldo el pasado curso. / Avelino Gómez Segunda B Aitor Larrazabal elogia una vez al Mirandés, pero apuesta por seguir manteniendo las buenas sensaciones para continuar sumando en liga LAURA GONZÁLEZ Barakaldo Sábado, 15 septiembre 2018, 16:08

Un arranque a domicilio de lo más exigente. Eso es lo que le ha deparado el calendario al Barakaldo esta temporada. Después de la visita a Logroño, donde lograron traerse un punto, los gualdinegros se este domingo (Anduva, 18:00h) a un siempre temible Mirandés, que intentará sumar su primera victoria ante su público de este curso, después de caer por partida doble en Liga y Copa ante el Racing, diciendo adiós a las primeras de cambio al igual que los vizcaínos al torneo del KO.

Un rival al que, como ya confesó Larrazabal antes de que diera inicio esta campaña, en Barakaldo se le ve como un «firme candidato» a ocupar en el mes de mayo los puestos que dan acceso a jugar el play-off. «Por presupuesto, por estadio, por su historia reciente, al haber estado no hace mucho en Segunda, y por la plantilla que han sido capaces de conformar», declaraba el viernes el técnico del cuadro fabril a este periódico justo después de que terminara el entrenamiento en Lasesarre. «Es un adversario a tener en cuenta y más cuando vienen de haber ganado con tanta solvencia en Durango», destacó. Un choque en el que parece que a priori todo está a favor de los locales, en un «escenario bonito para competir», el que junto al Sardinero es para Larrazabal uno de los dos estadios en el que se respira más ambiente de todo el grupo.

Un panorama ante el que, sin embargo, no se van a esconder los de la Margen Izquierda, quienes acudirán con respeto pero con mucha ambición por seguir sumando en este arranque liguero. «Vamos a ir con las ganas de conseguir algo positivo después de no haber fallado en casa ante dos buenos filiales (Oviedo B y 'Sanse') y de haber logrado un punto en Las Gaunas. Va a ser un buen partido de fútbol entre dos equipos que se conocen pero en el que a la vez habrá muchas caras nuevas».

Por parte de Mirandés, el preparador del Barakaldo destaca la presencia de varios jugadores con capacidad para hacer un juego «muy elaborado y de calidad», como Romero o Ruper en el centro del campo. «Luego también tienen llegada por bandas con Hugo Rama, Miguel Díaz o Yanis, cuentan con laterales que suben bastante y arriba delanteros muy potente como Claudio Medina o Matheus. Han sabido conjugar bastante bien con una plantilla muy equilibrada y va a ser complicado, pero nosotros tenemos nuestras armas. Ya se vio contra la Real como tuvieron mucha posesión y combinación, pero los que pegamos fuimos nosotros». En ese sentido, Larrazabal deja claro que «lo importante es el gol» y que tratarán de intentar aprovechar todas las oportunidades que se les pongan por delante. «Vamos a ver si es el Barakaldo reconocible de estas anteriores jornadas. El año pasado dejamos pasar una buena oportunidad de sacar de allí algo positivo», recuerda.

Reconversión atrás

De momento, el conjunto gualdinegro es cuarto, formando parte del grupo de cabeza junto a Calahorra, Racing, Bilbao Athletic e Izarra. Una situación que para el técnico de Loiu da «una confianza mayor». «Los resultados están saliendo, aunque en Copa fuimos apeados en los penaltis tras dejarnos empatar por una fragilidad defensiva, pero el escenario ahora es otro. Tenemos que seguir en este camino de trabajo y esfuerzo, siendo solidarios como hasta ahora. Luego ya he dicho que Mirandés, Logroñés y Racing están en un vagón cabecero, con muchas opciones de play-off, y por detrás hay un grupo en el que están los filiales y en otro nosotros, con equipos como el Arenas, Tudelano o Real Unión. A partir de ahí el que mejor haga las cosas será el que esté arriba».

Para el partido en Anduva, debido sobre todo a la lesión en el hombro del capitán y único lateral izquierdo Xabi Galán, que aún no sabe si sufre una rotura, Larrazabal confiesa que se verá obligado a reconvertir a alguno de sus efectivos para ayudar en la parcela defensiva. «Tendremos que intentar que alguno ocupe una demarcación que hasta ahora no era la habitual, pero es solo cuestión de mentalidad. Seguro que van a tener un rendimiento bueno». Al igual que Galán, los también lesionados Jon Aguirrezabala y Arencibia no podrán ser de la partida, mientras que Toni Sánchez, quien sufrió una luxación de hombro el pasado domingo, está disponible. Un encuentro en el que podría reaparecer de rojillo el excapitán gualdinegro Galder Cerrajería, tras sufrir una lesión muscular tras el primer partido de liga.