El Barakaldo mantiene las distancias pese a la derrota Luis Ángel Gómez PERU OLAZABAL Barakaldo Martes, 26 marzo 2019, 19:09

El Barakaldo se afianzó la semana pasada en la cuarta plaza tras el triunfo ante el Langreo en Ganzábal. Sin embargo, el pasado domingo, desaprovechó la oportunidad de ampliar la ventaja sobre sus perseguidores. El cuadro fabril cayó derrotado ante el Sporting de Gijón B por 0-1 en Lasesarre, pero el resto de conjuntos que luchan por ocupar el cuarto puesto no atraviesan un buen momento y se están mostrando muy intermitentes en este tramo final de la temporada. A pesar de esta última derrota, los gualdinegros aventajan en siete puntos al Oviedo Vetusta, ahora quinto clasificado.

Aitor Larrazabal, al término del último choque, lamentó la relajación con la que sus pupilos habían saltado al terreno de juego. «El equipo no ha tenido la intensidad que tuvo una semana atrás», «desde el calentamiento, no es el equipo que salió a Langreo el otro día, siendo los mismos once», apuntó el técnico. No deja de ser sorprendente que los mismos once jugadores venzan a un rival directo por las posiciones del play-off de ascenso por 0-2 en su estadio, donde además solo dos equipos habían salido victoriosos antes, y una semana después caigan derrotados como locales ante un rival que está cerca de las posiciones de descenso y que acumulaba diez encuentros sin cosechar ningún triunfo.

El Barakaldo ha dejado escapar unos puntos importantes en sus últimos dos enfrentamientos en Lasesarre, frente a dos equipos que ocupan la parte baja de la tabla. Hace dos semanas, el Vitoria le empató en los minutos finales. Y esta vez, el filial sportinguista ha dejado su casillero a cero. No obstante, estos dos golpes no se han reflejado tan dolorosos en la clasificación, ya que los conjuntos que pelean por arrebatarles a los gualdinegros ese cuarto puesto tampoco están sumando.

El principal aspirante, por lo que refleja la clasificación, es el Oviedo Vestusta. El filial carbayón está firmando una gran campaña y se ha convertido en uno de los conjuntos revelación. Ha estado toda la temporada muy próximo a los puestos de play-off, o incluso ocupándolos durante más de nueve jornadas. Sin embargo, son el tercer peor equipo de la segunda vuelta con nueve puntos en once partidos, solo por delante de la Cultural de Durango (8) y el Sporting de Gijón B (6).

Sexto, con un punto menos, está la Real Sociedad B. El filial txuriurdin ha subido como la espuma durante los últimos tres meses. En este periodo, tiene un balance de ocho victorias, un empate y tres derrotas. Esto le ha convertido en uno de los equipos más a tener en cuenta en esta lucha, pero en este último mes se han desinflado y sus registros son muy diferentes. En sus últimos cuatro envites ha firmado las tablas en dos ocasiones y ha perdido en sus dos últimos enfrentamientos.

Empatado a puntos con el filial donostiarra está el Bilbao Athletic, que está resultando ser un conjunto muy irregular. Son muy fuertes en casa, donde solo el Racing de Santander tiene mejores números, pero a su vez son el peor visitante del grupo. También cuenta con 43 puntos el Langreo, que no ha ganado en sus últimos tres compromisos. El Leioa es el dueño de la octava posición con 42 puntos, en una dinámica muy negativa por la cual no se alza con el triunfo desde hace nueve jornadas.