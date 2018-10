El Barakaldo, a levantarse cuanto antes Un lance del encuentro entre fabriles y cántabros en Lasesarre. / Luis Ángel Gómez Segunda B La garra y el empuje no fue suficiente para evitar la primera derrota gualdinegra del curso, de la que los de Larrazabal esperan resarcirse este viernes en Durango LAURA GONZÁLEZ Barakaldo Lunes, 8 octubre 2018, 18:16

Jugaba en casa, pero por primera vez el Barakaldo lo hizo en un escenario en el que no se había movido hasta el momento, la derrota. El conjunto fabril no se había visto por detrás en el marcador en las seis primeras jornadas de liga, y fue el Racing el que este domingo le situó en esta tesitura. Un choque con el que se puso fin a la racha triunfal de Lasesarre, que se quedó a punto de cumplir un año y medio desde su último tropiezo. Un fortín que, de todos modos, solo pudo ser asaltado de penalti, una pena máxima precedida por una falta, a raíz de una mano «inexistente» para Larrazabal.

«Son matices que te pueden quitar puntos», declaró el míster fabril, quien definió el duelo ante los cántabros como un partido «muy trabado», en el que su rival tuvo «más juego y posesión» en la primera mitad. «Nosotros, al final, nos hemos comportado como tiene que ser el Barakaldo, hemos ido más hacia arriba», aseguró, dejando claro que los gualdinegros no acusaron en exceso el hecho de verse por detrás por primera vez en el marcador este curso. «No hemos estado mal, no nos ha pesado. En el primer tiempo no nos hemos desarbolado, no hemos querido correr porque el Racing es un equipo que con espacios te puede hacer mucho daño. Por ello, la presión no ha sido muy alta, y hemos intentado que por dentro no tuvieran excesivo juego», explicó.

Un trabajo sucio que varió tras el descanso con la entrada de Cuerva, en detrimento de Carles Marc, quien venía arrastrando molestias musculares. «Esto nos ha dado aire en el medio campo, jugando más en su terreno la última media hora. El equipo ha tirado de coraje siendo el Barakaldo reconocible, sobre un césped que hay que ser muy valiente para jugar en él». Una queja que se mantiene desde el inicio de curso y en la que el preparador fabril en este caso no quiso enfatizar. «No tengo mucho que decir, ya estoy cansado de ello, y no quiero que se piense que me estoy justificando, pero es triste que un equipo como el Barakaldo tenga un césped así», expresó.

Recuperar lo perdido

En la recta final, el conjunto gualdinegro tuteó al actual líder del grupo, como ya lo hiciera frente al Logroñés y Mirandés, otros de los dos grandes favoritos para luchar a final de temporada por el ascenso, rivales en este caso ante los que pudo sumar un empate. «Les hemos jugado de tú a tú. Hay que tener en cuenta contra qué equipos nos enfrentamos porque el Racing nos triplica, cuanto menos, el presupuesto, con jugadores con un currículum ya impresionante. Los nuestros son jóvenes, la mayoría, con ganas de progresar, y que le ponen toda la ilusión y todo lo que tienen, pero a veces con eso no es suficiente. Tenemos que levantarnos cuanto antes», afirmó Larrazabal.

Y es que este mismo viernes festivo el Barakaldo afronta una nueva jornada, su segundo derbi vizcaíno, en este caso frente a la Cultural de Durango (Tabira, 12 horas). Del líder al colista. Un partido en el que buscarán sumar de nuevo los tres puntos ante un rival necesitado, que no renuncia a su peculiar estilo. En opinión del técnico fabril, al conjunto durangarra «le está un poco penalizando su manera de jugar, que es como ya lo hacía en Tercera, y no creo que vaya a cambiar. Lo que sí es seguro es que van a dar algún que otro disgusto y espero que no seamos nosotros uno de ellos. Va a ser un partido duro y complicado. Tenemos que volver a tener listos a los jugadores lo antes posible, amoldarnos a Tabira y tratar de recuperar allí lo perdido».