Deportivo Alavés B 1-0 Barakaldo El Barakaldo no levanta cabeza Un momento del partido. / Igor Martín Un tanto en los minutos finales condena a los fabriles y suman su tercera derrota consecutiva PERU OLAZABAL Sábado, 5 octubre 2019, 18:45

Crecen los problemas para el Barakaldo. El conjunto fabril sucumbió frente al Alavés B en Ibaia debido a un tanto en el minuto 84 de Rodrigo Rivas y suma así tres derrotas consecutivas ante tres filiales. Se vivió un partido muy atascado en tierras alavesas y los jugadores gualdinegros no estuvieron nada vivos en la parcela ofensiva. El filial albiazul supo aprovechar una de las pocas ocasiones de gol que hubo en el encuentro y fueron capaces de lograr los tres puntos.

1 Deportivo Alavés B Gonzi; Víctor López, Erik Ruiz, Genís Montolio, Javi López; Perera, Gualda, Abdellahi (Rodrigo Rivas, min. 60); Héctor Castillo, David Valero (Pablo Álvarez, min. 68), José Luis Rodríguez (Elejalde, min. 86), 0 Barakaldo Pablo Cacharrón; Aguirrezabala, Gándara, Picón, Xabi Galán; Carles Marc, Héctor Nespral (Samuel Álex, min. 88); Iker Olaizola,'Pitu' Doncel (Sergio García, min. 86), Urtzi Iriondo (Óscar Fernández, min. 81); Juan Delgado. goles: 1-0; Rodrigo Rivas (min. 84) árbitro: Miguel González Díaz amonestó al local Abdellahi (min. 33) y a los visitantes Héctor Nespral (min. 32), Carles Marc (min. 35), Gándara (min. 52), 'Pitu' Doncel (min. 66) e Iker Olaizola (min. 89).

Durante los primeros compases, el envite estuvo muy abierto. Ambos conjuntos salieron con mucha hambre, buscando el área rival con disposición y tratando de no cometer errores atrás que desestabilizaran el choque desde el inicio. El filial babazorro estuvo más activo en el primer cuarto de hora y llevó la iniciativa al disponer de la posesión de balón en campo contrario. Sin embargo, la primera opción para estrenar el marcador la tuvieron los fabriles en el primer minuto de partido. Gonzi despejó un balón y dejó el balón en su propio área, el rechace lo recogió Héctor Nespral, pero mandó la pelota por encima del travesaño en una clara oportunidad para hacer el cero a uno. Después, el Alavés B realizó prácticamente todas las ocasiones para romper el empate inicial, aunque sin mucha determinación y no le pusieron en muchos aprietos a Cacharrón.

El duelo se iba atascando cada ves más, aunque imperaba la sensación de que cualquiera de los dos conjuntos podía marcar en cualquier momento. De hecho, 'Pitu' Doncel logró anotar de cabeza en el minuto 35, pero el árbitro invalidó la jugada por fuera de juego del mediapunta gallego. Acertó en su decisión el colegiado. Esta fue la acción más destacada de una primera mitad de mucha disputa a la que solo le faltaron los goles. Los locales dominaron el encuentro durante los primeros 45 minutos, mientras la escuadra gualdinegra se resguardaba atrás y llevaba a cabo un juego más directo y menos elaborado que el que realiza habitualmente.

En el segundo tiempo cambiaron las tornas. Los fabriles subieron las líneas y comenzaron a llevar la batuta del encuentro. Disfrutaron de la posesión y el juego transcurrió mayormente en el campo de los albiazules, pero tampoco lograban incomodar a Gonzi. Con el paso de los minutos, el cansancio hizo mella en los dos equipos y cada vez les costaba más crear peligro. La fatiga perjudicó más al Barakaldo y durante el último cuarto de hora del partido, el cuadro local se volvió a hacer con el peso del duelo. No obstante, las ocasiones de gol brillaron por su ausencia y el encuentro parecía condenado al cero a cero.

Rivas sentenció a los fabriles

No obstante, el Alavés B desequilibró el partido en los minutos finales. Gualda se zafó de varios zagueros y otorgó una brillante asistencia a Rivas, que definió con su pierna zurda para cruzar el balón y superar a Cacharrón, que aunque tocó el esférico, no pudo evitar el tanto del filial alavés. Los fabriles se vieron muy superados en los minutos finales y no pudieron hacer nada para rascar el empate. De este modo, los pupilos de Iñaki Alonso continúan invictos como locales y los gualdinegros acumulan su tercera derrota consecutiva, por lo que prolongan su mala dinámica.