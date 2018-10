El Barakaldo se impulsa desde su sólida retaguardia Jugadores del Barakaldo defendiendo una falta en Tabira el viernes. / Fernando Gómez Segunda B El conjunto gualdinegro es, junto al Racing, el menos goleado del grupo, pese a que no ha dejado de sufrir bajas en la zaga desde el inicio de la temporada LAURA GONZÁLEZ Barakaldo Miércoles, 17 octubre 2018, 17:12

Una defensa muy segura. De eso, entre otras virtudes, es de lo que presume el Barakaldo en este arranque liguero, lo que le ha hecho engancharse desde el inicio a la zona de cabeza, de la que no se quiere escapar. Los gualdinegros ocupan de nuevo la segunda plaza del grupo gracias a sus cinco victorias en estas primeras ocho jornadas, en las que solo han claudicado en una ocasión, ante el líder, el Racing, en un encuentro en el que en los últimos compases estuvieron muy cerca de sumar un punto.

Precisamente el cuadro fabril es junto al cántabro el equipo menos goleado de la tabla. Tan solo han conseguido perforarle su portería en Liga en cuatro ocasiones, con no más de un tanto de diferencia por partido. El primero que consiguió hacerle un gol fue el Oviedo B, empate que Sergio Benito se encargó de transformar en victoria en la primera jornada. Logroñés y Mirandés también lograron colar el balón en la meta defendida por Viorel Boian, después de haberlo hecho los vizcaínos primero. El Racing fue el único que puso al Barakaldo por detrás en el marcador, en una situación inédita esta temporada.

Cuatro dianas en contra que constituyen uno de los mejores arranques defensivos de los últimos años, solo superado en la temporada 2015-16, en la que el Lleida apeó a los de la margen izquierda del ascenso a la categoría de plata. Una campaña que ya ha pasado a la historia por aquellos 80 puntos que lograron sumar en todo el campeonato. Y eso que este curso en la zaga ha sido precisamente donde más infortunios han sufrido los de Larrazabal. Ya en la primera jornada el preparador de Loiu no pudo contar con Erik Ruiz y con Óscar Prats, dos de los fijos atrás, que arrastraban sanción del pasado año. En ese partido Jon Aguirrezabala, que reapareció el pasado viernes en Durango, terminó con una fractura en uno de sus dedos del pie.

El central Álvaro Arencibia, quien se estrenó ese día de gualdinegro en el once titular, lleva ya varias semanas en el dique seco debido a unos problemas musculares en uno de sus gemelos. El canario, si no logra recuperarse en esta semana, compartirá enfermería de nuevo con Xabi Galán. El capitán gualdinegro se someterá estos días a una serie de pruebas que le permitirán saber si su maltrecho hombro derecho, el mismo por el que ha ya estado dos semanas alejados del verde este curso, se ha vuelto a luxar o por el contrario sufre una rotura, lo que le podría obligar a volver a pasar por el quirófano. Único lateral izquierdo del equipo, su hueco lo suplió con muy buena nota Raúl Hernández, reconvertido extremo para la causa que terminó con un esguince severo ante el Arenas debido al mal estado del terreno de juego de Lasesarre, y que aún no se ha recuperado.

Portería a cero

Un panorama que se agrava teniendo en cuenta la sanción por acumulación de tarjetas del central Picón, aunque Larrazabal podría recuperar a alguno de sus efectivos tocados a lo largo de estos días, antes de visitar el sábado al Vitoria en Ellakuri (16 horas). Contratiempos ante los que el Barakaldo se ha ido reponiendo, ofreciendo su cara más solidaria, la que cuerpo técnico y toda la plantilla destacan después de cada uno de los partidos. Con ella, además, han conseguido en cuatro ocasiones, en la mitad de los encuentros ligueros disputados hasta el momento, finalizar con la portería a cero. «Tanto el trabajo defensivo como el ofensivo es de todo el equipo, del conjunto. Es un grupo muy trabajador, siempre dispuesto a ayudar. Hay mucho compañerismo en la plantilla y eso nos está haciendo encajar muy pocos goles y tener esa fiabilidad tanto en defensa como en ataque», señala el capitán Galán, pensando ya en su pronta recuperación.