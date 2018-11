El Barakaldo se estrella contra el Calahorra Los fabriles no han estado cómodos ante un Calahorra muy intenso. / Mireya López Barakaldo 1-2 Calahorra Los fabriles, poco incisivos del centro del campo para arriba, suman su segunda derrota consecutiva y ceden esa misma plaza al Mirandés LAURA GONZÁLEZ Barakaldo Domingo, 11 noviembre 2018, 20:59

Tras el pobre choque en Mareo y la derrota frente al Sporting B, el Barakaldo no quería otra cosa que lograr una victoria ante el recién ascendido Calahorra, unas intenciones que no se plasmaron sobre el verde. A los fabriles les faltó claridad y empuje, principalmente de medio campo para arriba, lo que hizo que los de Larrazabal encajaran su segundo traspiés consecutivo. La segunda derrota en Lasesarre este curso, con la que ceden esa misma posición al Mirandés.

Fue un partido en el que por primera vez se pudo ver desde el inicio a Dopico y Sergio Benito, los dos máximos artilleros del cuadro vizcaíno. Sin embargo, se las vieron y se las desearon para poder engrosar su lista particular y la de su equipo. Tanto ellos como el resto de jugadores se toparon con un rival que estuvo muy encima, cerrando muy bien los espacios y dejándoles poca libertad de movimiento. Esto les obligaba a tocar y a tocar, llegando a abusar en muchas fases de balones en largo. ​

1 Barakaldo Viorel, Aguirrezabala, Prats, Arencibia, Picón, Carles Marc, Barbosa, Ferreiroa (Cuerva, min.71), Sergio Benito, Dopico (Fran García, min.63) y De Paula (Villacañas, min. 63). 2 Calahorra Gonzalo Gómez, Álvaro, Javi Duro, Cristian Fernández, Javi Martínez Sergio Parla, Sanz, Barace (Barcina, min.60), Ubis (Gyabaa, min.85), Adrien Goñi (Almagro, min.89) y Gabri Ortega. goles: 0-1 M36 Ubis; 0-2 M72 Adrien Goñi; 1-2 M91 Carles Marc. árbitro: Pozueta Rodríguez, amonestó a Carles Marc y Jon Aguirrezabala por el bando local, y a Ubis, Javi Martínez, Javi Duro, Cristian y Adrien Goñi por el visitante. incidencias: Campo de Lasesarre, ante unos 1.100 espectadores.

La primera ocasión del envite fue para los fabriles, en un buen primer cuarto de hora. Sergio Benito, que volvía al once cinco partidos después, remató de manera acrobática un balón en el minuto 15, sin encontrar portería. Poco a poco, el cuadro riojano fue ganando terreno ante un Barakaldo que se afanaba en no ceder el balón, con Fernán Ferreiroa como uno de los más destacados del bando local. El gallego trataba de poner criterio en el centro del campo. En el 34', los de Larrazabal volvieron a poner en apuros a la zaga visitante, con un disparo de Dopi con su pierna mala. El propio Dopi, dos minutos más tarde, puso en bandeja sin querer el gol a los recién ascendidos. Despejó mal el balón tras una falta inexistente de Carles Marc, el esférico cayó a los pies de Ubis, y éste no dudó en meterla al fondo de las mallas en el que había sido el primer acercamiento para los de Miguel Ángel Sola. ​

El mismo delantero de Erandio se quiso resarcir poco después en una doble ocasión en la que Sergio Benito también tuvo la suya, pero con ese 0-1 se llegó al descanso. Tras el paso por vestuarios, el Barakaldo salió con mucha más intensidad, pero ya en el minuto 50 el guion volvió a ser el de la primera mitad. Un conjunto fabril demasiado previsible que necesitaba algo más en el mediocampo y por las bandas, para poder sacar el balón jugado y no rifarlo en las alturas. Ante este panorama, Larrazabal movió sus fichas en el 63 dando entrada a Villacañas y Fran García, en detrimento de De Paula y Dopico. ​

Al larguero Villacañas

Por su parte, los riojanos supieron jugar muy bien sus cartas, mucho más cómodos y mejor posicionados. En el 71', lograron aumentar la renta con un tanto de Adrien Goñi tras ganar un mano a mano con Viorel, después de un pase de Rodrigo Sanz. Cuatro minutos más tarde, Fran García quiso recortar diferencias con un disparo desde lejos, que se fue fuera por poco. Desde más cerca, en plena frontal del área, probó fortuna instantes más tarde Arencibia, obligando a sacar la mano por abajo a Gonzalo Gómez. Picón, de cabeza tras un saque de esquina, tampoco vio portería, estrellando justo después Villacañas el balón en el larguero. En el tiempo añadido, Carles Marc, tras un control en el área, sí pudo recortar distancias, pero ya era demasiado tarde para evitar que los tres puntos volaran rumbo a Calahorra y con ellos la segunda posición en la clasificación.